Ministra Aguilera por las Isapres: «Estamos tratando de dar condiciones de factibilidad para el cumplimiento de la sentencia»

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió este domingo a la situación que se registran con las Isapres y la Ley Corta, presentada esta semana por el Gobierno Nacional y que apunta a buscar el cumplimiento al fallo de la Corte Suprema respecto a la devolución de dinero a sus afiliados.

En primer lugar aseveró que el Gobierno Nacional no pretende acabar con el sistema de Isapres, alegando que “nadie piensa que el sistema de salud puede funcionar sin el sector privado”.

De igual forma, indicó que la Ley Corta “no es una reforma del sistema privado, no es que nosotros estemos acabando con las Isapres, estamos tratando de dar condiciones de factibilidad para el cumplimiento de la sentencia y ciertamente es un tema desafiante”, refiere Bío Bío.

Cabe recordar que el pasado viernes, la Corte Suprema acogió la solicitud de la Superintendencia de Salud para ampliar en seis meses el plazo para el cumplimiento de la sentencia sobre adecuación de planes de Isapres por la tabla de factores.

Esto, luego de que el Superintendente de Salud, Víctor Torres, informara que el monto de los cobros excesivos que las Isapres deberán devolver a sus afiliados alcanzan la suma de a $1.121.615.765.157, que superan los más de US$ 1.400 millones.

Con respecto a este tema, la ministra Aguilera manifestó que ese está trabajando para poder «reducir la incertidumbre que hay» y se ha generado en torno al sistema de salud.

«La sentencia no dice que se acaben las Isapres. Ahora, yo comprendo y lo he planteado en otras oportunidades, pero aquí las Isapres no son víctimas y nosotros no somos los victimarios de las Isapres, aquí hay una sentencia de la máxima instancia de la Justicia chilena que dice que estos cobros son injustos y que tienen que cesar, y que además tienen que devolver lo que se cobró en exceso, entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer prudentemente es justamente generar las condiciones para que se produzca esa situación”, puntualizó la secretaria de Estado.

Por tal razón, manifestó que – desde el Gobierno – se está buscando otras alternativas como seguros complementarios para que los afectados.

“Lo que más nos preocupa es que el prestador siga funcionando, y por eso es que estamos planteando que existan seguros complementarios para que la gente de Fonasa -que es un mundo mucho más grande que el de las Isapres, con 8 millones de cotizantes- puedan recurrir de mayor forma y con coberturas mejores en los prestadores privados, y tengan una situación de sostenibilidad”, añadió.

Las declaraciones se dieron en medio de una semana donde la Isapres criticó la ley corta presentada por el Gobierno, afirmando, entre otros temas, que la iniciativa promete “devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos”.

El presidente de la Asociación de las Isapres, Gonzalo Simón, afirmó que la iniciativa «es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal», y que «promete rebajas de precio y devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse».

Estos dichos generaron reacciones dentro del Gobierno Nacional, entre ellos el Ministerio de Salud, quienes invitaron a la asociación a sumar propuestas a este proceso.

Se prevé que para este martes, la Asociación de Isapres se reúna con los miembros del Congreso.

Esto, con el fin de debatir y establecer las condiciones de pago y financiamiento.

