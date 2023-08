Ministro Elizalde sobre votación de enmiendas: «Esperamos que este proceso esté a la altura para cerrar el tema constitucional”

En el marco de la votación de las más de mil enmiendas al borrador de la nueva Carta Maga, presentadas en el Consejo Constitucional, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se pronunció para exhortar a que el proceso “esté a la altura”.

“Nosotros esperamos que este proceso esté a la altura para cerrar el tema constitucional, en caso contrario va a permanecer abierto y todos sabemos que es un factor de permanente inestabilidad”, manifestó en conversación con El Diario de Cooperativa.

En sus declaraciones dijo que espera “ver finalmente cuál va a ser la lógica que se va a imponer dentro de este proceso”, el cual “está determinado por la voluntad constructiva y de entendimiento de los actores que participan del mismo, y esperamos que finalmente esa sea la lógica que se imponga”.

A su juicio, una Constitución “no se aprueba sobre la base de una mayoría circunstancial”, sino la “expresión de un acuerdo amplio de la sociedad en que se aplica, y tenemos que aprender de las lecciones de la historia”.

En este sentido, subrayó que la nueva Carta Magna no debe ser “la imposición de una mirada, por legítima que sea, de un sector de la sociedad por sobre otro sector, eso no es una Constitución (…) tampoco puede clausurar el debate democrático, es decir, darles rango constitucional a normas controvertidas y no representan acuerdos en la sociedad”.

Elizalde recordó que “la Constitución actual fue impuesta por la fuerza en dictadura, declara inconstitucionales las ideas de un sector importante de la sociedad chilena; el proceso anterior tampoco tuvo la amplitud necesaria, entonces la pregunta es ¿vamos a cometer el mismo error? Independientemente de quien lidere el proceso, si sea de un sector político o de otro, o, por el contrario, vamos a estar a la altura de lo que se requiere”.

Sigue leyendo…