Ministro Elizalde trató de «bruto» a Felipe Kast durante discusión en el Senado

Un tenso momento vivieron el senador Felipe Kast y el Secretario General de la Presidencia Álvaro Elizalde durante la sesión de este lunes de la Comisión de Seguridad del Senado, esto luego de que el ministro tratara de «bruto» al parlamentario de Evópoli por quitarle la palabra en medio de una discusión legislativa.

El cruce entre ambos excolegas se dio durante el debate del proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación. En medio de la discusión, el ministro Elizalde pidió argumentar sobre una de las medidas contempladas en el proyecto, solicitud que fue rechazada por el presidente de la Comisión, el senador Felipe Kast.

Según se puede apreciar en el registro del Canal del Senado, Kast decidió pasar a votación el proyecto de ley a pesar de las protestas de Elizalde, quien solicitó continuar con su argumentación. Ante esto, el senador de Evópoli le quitó la palabra y pasó la iniciativa a votación.

Visiblemente ofuscado, el ministro se acercó al micrófono y se refirió a Kast como «bruto».

«¿Cómo se le ocurre faltarme el respeto? Yo no le he faltado el respeto a usted», le contestó Kast, a lo que Elizalde le preguntó por qué no podían conversar sobre el proyecto de ley. A pesar de las quejas del secretario de Estado, Kast reiteró su decisión de continuar la votación.

Tras la sesión, ambos políticos se refirieron al incidente. Mientras que Kast acusó a Elizalde de «salirse de sus casillas», el ministro se defendió argumentando que había usado una «expresión coloquial».