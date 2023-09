Ministro Grau dice que carecen de fundamento las críticas a proyecto de ley que amplía atribuciones del Sernac

Ante la polémica que ha generado la presentación del proyecto de ley que amplía las atribuciones del Sernac, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se pronunció este jueves 7 de septiembre y dio más detalles sobre la propuesta.

Grau aseguró que las críticas carecen de fundamentos y que para las Pymes, sector que ha cuestionado lo planteado, habrá un tratamiento distinto cuando se incumpla la ley.

Asimismo, el ministro señaló que la facultad sancionatoria que se le entregaría al Sernac es para causas individuales que no tengan respuestas oportunas, mientras que solo se podrá hacer parte de demandas colectivas, consignó Radio Bío Bío.

«Nunca va a existir que en una misma causa el Sernac tenga un rol sancionatorio y a su vez sea parte de la demanda, la facultad sancionatoria es para las causas o los reclamos individuales y el rol de Sernac que ya tiene en la actualidad de poder hacer demandas lo tiene asociado a los reclamos colectivos», dijo.

En un nuevo #GobiernoInforma, el ministro de @meconomia, @nico_grau, repasó los principales puntos del proyecto de ley #SernacTeProtege, que busca modernizar y fortalecer el @SERNAC 💪



👉 Revisa el video completo aquí: https://t.co/acvi0nEbG1 pic.twitter.com/wbMHnxRBgG — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 7, 2023

El Ministerio explica, en una nota de prensa, que dicho proyecto de ley fue anunciado durante la pasada cuenta pública del 1° de junio por el presidente Gabriel Boric, y «busca fortalecer y modernizar el Sernac para que pueda proteger de mejor manera a los consumidores del país».

Recuerdan que en ese momento, el mandatario recalcó que una economía moderna es incompatible con las malas prácticas que perjudican a los consumidores y sus familias.

En este sentido, señalan que el proyecto de ley busca otorgar una serie de herramientas al Sernac, entre ellas, la facultad de sancionar a las empresas que, incurriendo en incumplimientos, no ofrezcan soluciones oportunas y pertinentes a los consumidores que tengan problemas de consumo individuales.

«A través de un procedimiento eficiente, expedito y debidamente regulado, el Sernac podrá aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con la ley y no respeten sus derechos en casos de reclamos individuales, problemas que hoy, en un porcentaje muy importante, no son resueltos a través de la gestión de reclamos, justamente por la negativa u omisión de los proveedores de entregar soluciones oportunas y adecuadas», refieren en la nota.

Seguir leyendo: