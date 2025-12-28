Momentos CRINGE del año según Turno Awards: ¿El ROCK de Milei, el TRAP de Matthei o Sammis Reyes?

TURNO Cierra el 2025 con un análisis irreverente y memorable del Año en Chile

El canal de streaming chileno TURNO culmina el 2025 con una serie de especiales que diseccionan, con humor ácido y mirada crítica, los momentos más emblemáticos del año en política, cultura pop y la vida nacional. A través de formatos dinámicos y paneles de voces diversas, la plataforma ofrece un repaso único que combina la actualidad con el entretenimiento, capturando el pulso de los últimos 365 días.

Uno de los platos fuertes fueron los «Turno Awards», una ceremonia no convencional que premió hitos en categorías insólitas. Entre los momentos analizados destacan la elección de José Antonio Kast como el «Breaking News» del año, la caída política de Evelyn Matthei como la gran derrotada, y fenómenos virales como el éxito de los Labubus y la pelea de George Harris en la Quinta Vergara. En paralelo, una categoría especial revisó los «Momentos Cringe», repasando escenas de vergüenza ajena como el gender reveal de Emilia Dides, la performance del vidrio antibalas de Kast y el inesperado incursión en el trap de la alcaldesa Matthei.

Para el gran cierre, TURNO presentó un especial integral el 26 de diciembre, titulado «¡LO MEJOR y LO PEOR del 2025!». Con la participación de figuras como Copano, Gege, Pan, Flores Muga y Jo Garrido, el programa realizó un recorrido mes a mes por los hechos y polémicas que marcaron a Chile y el mundo. Este resumen definitivo fusionó política, crisis, fenómenos virales y memoria colectiva, ofreciendo una mirada panorámica y entretenida del período.

Con estos contenidos, TURNO reafirma su sello de combinar el análisis político y social con el lenguaje del entretenimiento digital, creando una memoria audiovisual única del año. Revive todos los especiales a través de los siguientes enlaces:

Moments Cringe del Año | Turno Awards:

Especial Fin de Año 2025 (Lo Mejor y Lo Peor):