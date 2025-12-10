Mónica Araya y Fabiola Campillai recibirán reconocimiento de la CCHDH

A 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se honrará a dos símbolos de la lucha por la justicia en Chile.

Este miércoles 10 de diciembre, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) realizará una ceremonia para entregar el Premio “Jaime Castillo Velasco” a Mónica Araya y Fabiola Campillai, figuras emblemáticas que representan la búsqueda de verdad y justicia en el país. El acto se llevará a cabo a las 18:30 horas en Matucana #501, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

La actividad tiene un significado doblemente significativo, pues no solo celebra el 47° aniversario de la CCHDH, además se conmemoran los 77 años desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El organismo enfatizó que este encuentro se desarrollará en un «momento crucial de nuestra historia» de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial entre Jeannette Jara y José Kast, haciendo un llamado a la ciudadanía a «decidir entre Democracia o retorno al autoritarismo», en este contexto político y social de alta polarización.

Como es tradición, la Comisión distinguirá con el Premio “Jaime Castillo Velasco” a quienes destacaron en la promoción y defensa de los derechos humanos. Este año, el galardón será para Mónica Araya y Fabiola Campillai, debido a su rol como «mujeres símbolos en la lucha por la justicia y verdad en nuestro país».

Este reconocimiento afirma la importancia de seguir visibilizando las luchas individuales que terminan por convertirse en colectivas, puesto que Fabiola Campillai fue víctima de una grave violación a sus derechos humanos durante el estallido social y hoy es senadora defensora de los DDHH, mientras que Mónica Araya es una activista en búsqueda de sus padres detenidos por la DINA y justicia por su hijo ejecutado por la CNI.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos invita a que los interesados confirmen su asistencia a la ceremonia a través del correo [email protected].