Caso Monsalve entra en fase judicial decisiva

Fiscalía terminó la etapa de investigación, dando diez días de plazo para presentar cargos contra el exsubsecretario.

El pasado jueves 11 de diciembre el Ministerio Público anunció el cierre de la investigación por los graves delitos de violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decisión que abre el camino para la siguiente fase del proceso judicial. Después de un año de diligencias, el fiscal Xavier Armendáriz confirmó la conclusión de la indagatoria, lo que obliga a la Fiscalía a presentar la acusación formal en máximo 10 días.

Apenas se conoció la noticia, el exsubsecretario respondió con una declaración pública desde Viña del Mar, donde apuntó directamente a las filtraciones de prensa, calificando de «máxima gravedad» que la información sobre el cierre de la causa fuera divulgada antes de que él, como principal involucrado, fuera notificado formalmente por el tribunal, lamentando que este hecho vulnera el debido proceso.

Acusó que esta difusión selectiva responde a una «estrategia permanente de filtraciones» cuyo propósito es «instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular», lo que dañaría seriamente la presunción de inocencia, aseguró en su comunicado. A pesar de estas críticas, Monsalve valoró que el proceso avance hacia el Juicio Oral, lo que considera fundamental.

En esa línea, el acusado confía en el sistema judicial como el espacio «idóneo, técnico y dotado de garantías procesales» para su defensa, enfatizando que en dicha instancia podrá probar «más allá de toda duda, mi total inocencia». De ser acogida la acusación por violación y abuso sexual, el exsubsecretario arriesga una condena de entre cinco y quince años de presidio efectivo, dependiendo de los atenuantes o agravantes que se consideren.

El exministro adelantó que la base de su alegato será material recopilado: «Mi inocencia se sostiene en un robusto conjunto de hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas, y no meramente en mi convicción personal», sostuvo.

Finalmente, la defensa de Manuel Monsalve, dirigida por el defensor público Víctor Providel, avisó que la batalla legal aún no termina, pues evaluarán de manera exhaustiva las diligencias realizadas y tratarán de retomar el caso. Por ello, no descartó «ejercer las facultades que nos otorga la ley para solicitar la reapertura de la investigación si consideramos que faltan pericias indispensables para demostrar mi inocencia», sentenció.