Movimiento Solidario Vida Digna marcha por la Alameda y exige al Gobierno reponer recursos para viviendas sociales

Los pobladores denuncian que se recortó de 40.000 a 19.500 los subsidios DS49 aprobados en el Congreso para 2026.

Una multitudinaria movilización de aproximadamente mil pobladores, pertenecientes a los diferentes comités que conforman el Movimiento Solidario Vida Digna, se tomó la mañana de este lunes la principal arteria de Santiago, marchando por la Alameda para expresar su rechazo al recorte de subsidios habitacionales y exigir al Gobierno del presidente Gabriel Boric la reposición inmediata de los recursos destinados a viviendas sociales.

La concentración comenzó durante las primeras horas de la mañana en el sector de Los Héroes, punto de encuentro desde donde los manifestantes iniciaron su recorrido con dirección hacia las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La movilización tiene como objetivo central exigir al Ejecutivo la reposición de los recursos destinados al programa de subsidios habitacionales DS49, luego de que se conociera que la Dirección de Presupuestos (Dipres) instruyó una reducción drástica en la cantidad de beneficios aprobados originalmente para el año 2026.

Según denuncian los dirigentes sociales, la cifra de subsidios contemplados inicialmente en el Presupuesto aprobado por el Congreso ascendía a 40.000, pero fue reducida a solo 19.500 por disposición del Ministerio de Hacienda.

Esta decisión representa una disminución de más del cincuenta por ciento en los beneficios habitacionales que las familias esperaban poder alcanzar durante el próximo año.

El impacto territorial de esta medida resulta particularmente grave en la Región Metropolitana, donde la asignación de subsidios quedará reducida a solo 2.360 beneficios. Esta cifra, según denunciaron desde el Movimiento Solidario Vida Digna, resulta absolutamente insuficiente para cubrir siquiera las necesidades de financiamiento de los proyectos que ya fueron seleccionados durante el año 2025 y que se encuentran pendientes de recibir los recursos comprometidos para poder iniciar o continuar sus procesos constructivos.

Pobladores exigen al Gobierno que reponga los subisidios

Maximiliano Bazán, vocero de la agrupación entregó declaraciones a la prensa durante el desarrollo de la marcha, en las que realizó un llamado directo a La Moneda a revertir esta medida que afecta directamente a miles de familias que se encuentran en proceso de postulación o espera de sus viviendas definitivas.

«Hacemos un llamado con fuerza al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Vivienda, que repongan los subsidios, que repongan los recursos públicos», señaló.

Asimismo, se refirió a las consecuencias que este recorte presupuestario tendrá para las familias en un contexto donde las necesidades habitacionales no han disminuido y explicó el efecto dominó que se generará en todo el sistema de postulación y asignación de viviendas sociales.

«Hoy nos movilizamos las familias del Movimiento Solidario Vida Digna para exigir al ministro de hacienda y al ministro de vivienda que repongan los más de veinte mil subsidios de esos cuarenta y nueve recortados a nivel nacional», declaró.

Pobladores sin vivienda protestan en la Alameda por reducción en número de subsidios habitacionales



EN VIVO 📺#T13AM » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/Ec6exN7zkT — T13 (@T13) March 2, 2026

El dirigente enfatizó que no se trata de una disminución menor, sino de un recorte que supera los 20.000 subsidios, afectando directamente las posibilidades de miles de familias de concretar el sueño de la casa propia.

«El problema de esto es que se va a generar una lista de espera. Porque los proyectos que ya fueron seleccionados el año pasado no van a alcanza a recibir todo subsidio, por lo tanto todos los que vinimos después vamos a ir a la cola», explicó sobre el efecto cascada que provocará la insuficiencia de recursos.

Esta situación implica que incluso aquellas familias que ya habían superado etapas previas en sus procesos de postulación y que contaban con proyectos seleccionados, verán retrasados sus tiempos de espera al no poder acceder al financiamiento necesario para concretar sus viviendas.

«Esto significa un recorte del gasto público durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Algo que salió a decir que no iba a ser. pero que hoy día está ocurriendo», afirmó.

Bazán insistió en la injusticia que implica que sean precisamente las familias más necesitadas, aquellas que llevan años organizándose y luchando por una vivienda digna, las que terminen pagando las consecuencias de decisiones administrativas o errores de cálculo.

«No es justo que seamos los pobladores sin casa de este país quienes paguemos el pato por los errores de cálculo de los ingresos fiscales de este gobierno. Así que exigimos que se pongan los subsidios para todos los comités de vivienda», subrayó.

Otra vocera del movimiento también entregó su testimonio durante la jornada de protesta en el que se refirió a las consecuencias que el recorte tendrá en la Región Metropolitana, tanto en la insuficiencia de los recursos asignados como en el impacto que esto tendrá en las familias que actualmente se encuentran en distintas etapas del proceso habitacional.

«El día de hoy nos estamos reuniendo aquí para exigir al ministro de Hacienda y al ministro de Vivienda que restituya los subsidios que eliminaron. Redujeron a más de la mitad los subsidios para este año. Solo en la Región Metropolitana 2.360 no son suficientes. No cubren ni siquiera a los que ya fueron aprobados para construcción», señaló.

«Nosotros que vamos a empezar que vamos a postular o que estamos ya preparando nuestras postulaciones vamos a quedar fuera y no es justo», afirmó la dirigenta quien junto a los pobladores que participaron en la movilización lanzaron un mensaje al Gobierno: «Restituyan los subsidios».

La movilización de este lunes representa solo una primera acción dentro de un plan de protestas que el movimiento social podría intensificar en los próximos días si no obtienen respuestas satisfactorias por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Vivienda.

Los pobladores ocuparon las pistas de la Alameda en sentido de poniente a oriente, lo que provocó una alta congestión y se espera que se dirijan también a protestar ante las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), ubicado en calle Serrano con Alameda.

Según consignó El Pincoyazo El Movimiento Solidario Vida Digna está convocando a todos los comités de la Región Metropolitana a un «Encuentro de Lucha por la Vivienda», que se desarrollará el próximo sábado 07 de marzo a las 17 horas en Santiago.

¿Qué dice el Minvu?

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) señalaron que no existe una disminución a nivel nacional del 56% de los subsidios habitacionales,

A través de un comunicado, descartaron que “el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), orientado a atender las necesidades habitacionales de las familias de más bajos ingresos, disminuya a nivel nacional sus subsidios en un 56%»

«En efecto, los subsidios actualmente autorizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) ascienden a 19.587, los que, al existir la posibilidad legal de aumentarlos gradualmente, podrían llegar a los 40.000 subsidios comprometidos con el Congreso para el DS49″, plantearon en el texto.

Según explicaron desde la cartera liderada por Carlos Montes, durante la formulación de la Ley de Presupuesto de 2026, se propuso inicialmente un programa habitacional de 233.385 unidades de subsidios, con un financiamiento de 144.844.088 UF. Sin embargo, en el proceso de evaluación de la reciente situación fiscal, a través de una resolución conjunta entre la Dirección de Presupuestos (Dipres) (Dipres) y el Minvu, se ajustó el marco del programa habitacional, estableciendo un total de 166.233 subsidios por un monto de UF 77.914.675″.

Ante este escenario, la Dipres autorizó para el DS49 19.587 subsidios, pero, al existir el espacio legal para incrementarlos progresivamente, se puede a un máximo 40.000, correspondiente al compromiso adquirido con el Congreso.