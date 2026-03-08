Movimiento Voluntad para Chile por 8M: «Reafirmamos la defensa de los derechos que las mujeres han conquistado tras décadas de lucha colectiva”

MOVIMIENTO VOLUNTAD PARA CHILE: Declaración pública con motivo del 8M

La organización política, con presencia en diversos territorios del país, emitió una declaración pública con motivo del 8M, poniendo énfasis en quienes «organizan la vida cotidiana, cuidan, producen y construyen comunidad» desde los barrios.

En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento Voluntad para Chile hizo pública una declaración en la que reafirma su compromiso irrestricto con la dignidad, los derechos y la vida de las mujeres, con especial atención en aquellas que habitan y sostienen los territorios: las mujeres pobladoras y trabajadoras.

En su pronunciamiento, la organización política -con arraigo en distintos puntos del país- subraya que estas mujeres constituyen «una fuerza social imprescindible», cuyo trabajo cotidiano -muchas veces invisibilizado- actúa como pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa. «Su experiencia y su trabajo son pilares fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa», sostiene el texto.

Defensa de los derechos y proyección de futuro

La declaración no solo releva la memoria de la lucha colectiva de las mujeres, sino que hace un llamado a resguardar y profundizar los derechos conquistados a lo largo de décadas de movilización. «Reafirmamos la defensa de los derechos que las mujeres han conquistado tras décadas de lucha colectiva, y la necesidad de resguardarlos y profundizarlos para garantizar condiciones reales de igualdad y autonomía», señala el documento.

Asimismo, el Movimiento Voluntad para Chile incorpora en su mensaje la protección de las infancias como un eje central. «Declaramos como prioridad la defensa de los derechos de las niñas y de todas las infancias. Una sociedad que protege y cuida a sus niñas y niños es una sociedad que se proyecta con justicia», añade.

Seguridad como derecho social

Otro de los ejes abordados en la declaración es la seguridad, entendida como un derecho social fundamental. La organización plantea que este concepto debe traducirse en la posibilidad de «transitar sin miedo, habitar barrios protegidos y vivir libres de violencia». En esa línea, afirman que «la seguridad de las mujeres y de las infancias es condición indispensable para una convivencia democrática».

Solidaridad internacional

En un contexto global marcado por conflictos armados y crisis humanitarias, la declaración también incluye una expresión de solidaridad con las mujeres y comunidades de Palestina e Irán, reafirmando «nuestro compromiso con la defensa de la vida, los derechos humanos y la paz».

Finalmente, el Movimiento Voluntad para Chile convoca a seguir fortaleciendo los lazos de organización y solidaridad. «Este 8M no es solo memoria, es también futuro. Convocamos a seguir fortaleciendo la organización, la solidaridad y el trabajo colectivo para avanzar hacia una sociedad donde la igualdad de género, la justicia social y la vida digna sean una realidad», concluye el texto, cerrando con la consigna: «Arriba las que luchan».

Ver publicación