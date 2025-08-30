Movimientos Sociales y Organizaciones Comunitarias cuestionan idoneidad en el cargo de concejala demandada en Lo Barnechea

Durante la tarde del miércoles 13 de agosto, el movimiento Territorios Democráticos, junto a Patricia Coñoman —integrante de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras a Domicilio— y diversas organizaciones sociales de Lo Barnechea, expresaron su malestar por los antecedentes revelados por El Ciudadano sobre la demanda por deudas previsionales que enfrenta la concejala del Partido Republicano, Carmen McIntyre.

Carlos Gallardo Bello, ex candidato a alcalde por la comuna y militante de Territorios Democráticos, declaró que “el actuar de la concejala republicana le hace un flaco favor a una comuna que históricamente ha estado vinculada a escándalos de corrupción en su administración. Lamentablemente, este tipo de denuncias empañan una vez más la imagen del municipio y sus autoridades electas.”

Por su parte, Patricia Coñoman, Dirigenta del Trabajo en el Domicilio Desregulado y ex concejala de El Bosque, señaló: “En sus redes sociales, Carmen McIntyre habla de probidad, amor a la patria y a la familia y en este momento está demandada por incumplir los derechos laborales de otra mujer, que al igual que ella, tiene familia e hijos a cargo”.

En la misma línea, Claudia Peña, ex secretaria de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Lo Barnechea indicó que “es la misma concejala que unos meses atrás votó para disminuir las subvenciones a las organizaciones comunitarias de la comuna mostrando la falta de compromiso con la comuna que dice representar”.

Finalmente, Carlos Gallardo Bello, concluyó: “una persona que vulnera los derechos laborales de sus trabajadoras no representa la voluntad popular de una comuna dónde muchas de nuestras madres, abuelas y esposas trabajan como asesoras de hogar”.

Las organizaciones mencionadas asistirán a la próxima sesión del Concejo Municipal para dar a conocer su postura al resto del concejo y anunciaron una carta de protesta a la dirección del Partido Republicano para que se pronuncie sobre la denuncia que enfrenta su concejala.