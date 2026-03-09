Mujer fue hallada muerta frente a la casa de la alcaldesa Karina Delfino: PDI investiga caso que remece a Quinta Normal

Un estremecedor hallazgo sacudió a la comuna de Quinta Normal durante el fin de semana, luego que el cadáver de una mujer fuera encontrado al interior de una caja abandonada justo en las afueras del domicilio de la alcaldesa Karina Delfino (PS).

El hecho, que ocurrió en la calle Embajador Gómez, ha movilizado a la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, mientras la comunidad espera respuestas sobre este suceso.

De acuerdo a los primeros antecedentes entregados por las autoridades, el cuerpo de la víctima fue descubierto el domingo, aunque se estima que la caja habría sido abandonada en el lugar durante la jornada del sábado. Fueron precisamente los vecinos del sector quienes, alertados por un hedor insoportable que provenía del bulto, dieron aviso a los trabajadores municipales que realizaban labores de aseo en la zona.

Los recolectores de basura, al intentar retirar la caja percibieron que en el interior podría haber un cuerpo sin vida. Fue en ese momento cuando se activó el procedimiento policial, dando aviso a las autoridades competentes.

Posteriormente, personal especializado de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI acudió hasta el lugar para realizar las primeras diligencias. Una vez que los peritos lograron abrir la caja, confirmaron que en su interior yacía el cadáver de una mujer, el cual presentaba signos de violencia y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Según informaron desde la PDI, la víctima fue hallada maniatada de pies y manos y los peritos se encuentran trabajando en el levantamiento de huellas necrodactilares y evaluando los antecedentes para poder establecer las circunstancias de su muerte

Alcaldesa Delfino descarta amenazas previas y llama a la prudencia

En medio de la conmoción que ha generado este caso en la comuna, la alcaldesa Karina Delfino, fue enfática en señalar que, hasta el momento, no existen antecedentes que vinculen este crimen con amenazas previas en su contra.

En ese contexto, la jefa comunal sostuvo que «no había recibido amenazas anteriormente a este hecho», descartando que pudiera relacionar directamente el abandono del cuerpo con una intimidación hacia su persona.

Sin embargo, la jefa comunal extendió un llamado la prudencia y a esperar los resultados de las pesquisas antes de aventurar conclusiones.

«No quiero especular, por eso es importante la investigación que están llevando la PDI y la Fiscalía», señaló la alcaldesa durante un punto de prensa realizado para abordar la situación.

Pese a descartar amenazas previas, Delfino recordó que durante su administración ha impulsado políticas firmes en materia de seguridad.

«Hemos dado una batalla fuerte contra el crimen organizado, hemos impulsado varias políticas en materias de seguridad», afirmó

La alcaldesa Delfino también entregó antecedentes sobre el macabro suceso, señalando que «esta caja fue depositada el sábado y emanaba un olor particular, tenía moscas, era una caja sellada; claramente, por el olor, los vecinos comenzaron a solicitar su retiro».

Además, reveló un detalle que podría ser crucial para la investigación: la existencia de registros audiovisuales del momento en que el bulto fue dejado en el lugar.

«Vi un video en el que se muestra que se deposita una caja en la calzada y luego un camión avanza», indicó en declaraciones recogidas por Diario U. de Chile.

En sus declaraciones a la prensa, la edil anunció que durante la jornada de este lunes sostendrá una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que servirá para abordar el caso puntual y evaluar las políticas de seguridad que se están implementando en la comuna.

Por su parte, desde el municipio de Quinta Normal manifestaron su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público para esclarecer este suceso.