Mujer que difunde información falsa sobre el censo asegura que tiene 1.200 cuentas en redes sociales

En las últimas semanas se ha registrado diferentes «fake news» sobre el censo 2024 que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Cabe recordar que, la Prueba Censal es una encuesta previa que es fundamental para la realización del Censo de población, programado para el año 2024.

Desde el INE explican se trata de un operativo en terreno «que permitirá evaluar nuestros procesos para realizar los últimos ajustes con miras al próximo Censo».

No obstante, se ha tratado de apuntar que esta encuesta utilizaría la información recogida para entregar las casas a ciudadanos extranjeros.

Por este hecho, el propio INE tuvo que salir a desmentir la noticia falsa, recalcando que, por ley, la información que se recolecta en el Censo solo tiene un uso estadístico, refiere La Cuarta.

Este rumor, está siendo exparcido por Yerka Muñoz, a través de su cuenta en la red social TikTok.

En ella, afirma que esta prueba censal podría servir para entregarle vivienda a los adeptos del presidente Gabriel Boric.

Entre los rumores, además, se encuentra un supuesto acuerdo entre el presidente Borci y el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez; refiere El Dinamo.

Muñoz vive en Pucón y aseveró que continuará divulgando esta información por TikTok, pese a que ya fue cerrada la cuenta donde se encontraba esta información falsa.

¿La razón? Muñoz aseguró que tiene 1.200 cuentas de redes.

“¿Qué sentido tiene que me cierren las cuentas si tengo como 1.200 cuentas ahí, en mis redes sociales”, manifestó la señora que ahora deberá enfrentar a la justicia.

Esto, debido a que el alcalde Carlos Parra y la Municipalidad presentaron una querella contra Muñoz.

No obstante, la querella no responde a las mentiras por el censo, si no por acuasar – sin presentar ninguna prueba – a funcionarios municipales de corrupción y consumo de drogas.

En este contexto, también se presentó una situación de maltrato contra una funcionaria del INE, lo que motivado la presentación de acciones legales de la entidad contra las responsables, quienes incluso grabaron el momento y lo compartieron en las redes sociales.

