Multimillonario a costa de un genocidio: Alex Karp, el empresario de IA responsable de miles de asesinatos en Gaza

Un reportaje acusa a Palantir de convertir la guerra en un negocio. Su software determina blancos militares, y las polémicas declaraciones de su CEO, Alex Karp, sobre Gaza, ejemplifican la deshumanización del conflicto. Se critica que su tecnología proporciona una capa de impunidad algorítmica a la masacre.

Autor: Seguel Alfredo
Las acusaciones a Alex Karp: El rostro millonario detrás de las masacres en Gaza

Según publicación  del medio Spanish Revolution titulado “El negocio de matar”, Alex Karp, director ejecutivo de la empresa de análisis de datos Palantir, no maneja armas de forma directa, pero su trabajo desde la oficina tiene un impacto decisivo en el campo de batalla moderno. La fuente describe que su compañía ha perfeccionado un modelo de negocio que transforma la guerra en una operación altamente lucrativa, donde su software procesa grandes volúmenes de información para tomar decisiones críticas como identificar objetivos y determinar blancos.

«El negocio de matar»

La polémica en torno a la empresa escaló, tras las declaraciones de Karp respecto al conflicto en Gaza, donde afirmó, en medo de un emplazamiento por parte de una activista palestina, señalando  con desdén que “la mayoría son terroristas”, en relación a las muertes palestinas. El video destaca que esta deshumanizante generalización, emitida desde la seguridad de su despacho, contrasta brutalmente con la devastación real que provocan los ataques en zonas civiles, como hospitales y escuelas.

Lejos de ser una herramienta neutral, la tecnología de Palantir es adquirida por ejércitos como el israelí bajo la premisa de proporcionar precisión operacional. No obstante, Spanish Revolution acusa a la empresa de comercializar en realidad un sistema de impunidad: un algoritmo que automatiza y, por tanto, legitima moralmente la ejecución de acciones militares a gran escala. Según el medio, cada contrato firmado se traduce directamente en capacidad de fuego.

La imagen de Alex Karp, sonriente y alejado del horror que su tecnología ayuda a desplegar, se presenta en el reportaje como el símbolo de una nueva era de conflicto bélico. Spanish Revolution concluye que donde antes había soldados, ahora hay líneas de código; donde había accountability, ahora hay un algoritmo cuyo veredicto es inapelable y sus consecuencias, irreversibles.

Ver publicación

