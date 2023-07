Municipio de Santiago revocó convenios suscritos con Fundación Urbanismo Social

La Municipalidad de Santiago informó este lunes que se revocó los convenios suscritos con Fundación Urbanismo Social, una de las organizaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público por el caso «Convenios».

La información fue dada a conocer la alcaldesa Irací Hassler (PC) quien señaló que la fundación «no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio».

Esto, en respuesta al senador Fidel Espinoza (PS) señalara que el organismo «recibía millonarios recursos no solo del Minvu, sino también de Gobiernos Regionales».

En concreto, en redes sociales, Espinoza denunció que la alcaldesa de Santiago habría aprobado un convenio por más de 120 millones de pesos.

«Estimado Senador, está equivocado. En esta administración, no hay ninguna transferencia de dinero a Urbanismo Social. Dicha Fundación no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio», fue la respuesta de Hassler en su cuenta en la red social Twitter.

Cabe recordar que, con respecto a la Fundación Urbanismo Social, el pasado jueves la Fiscalía de Maule inició una investigación de oficios tras las denuncias por posibles traspasos millonarios al organismo, mientras trabajaba el actual Seremi de Vivienda, Rodrígo Hernández (RD).

En concreto, serían al menos ocho “donaciones” millonarias a la mencionada fundación vinculada a Hernández.

La primera «donación millonaria», el actual seremi ejercía el cargo de director jurídico.

De acuerdo con las investigaciones, el primer convenio fue firmado vía trato directo en marzo de 2021, bajo la administración de del exalcalde Felipe Alessandri, por un monto de $204.545.395; refiere CNN Chile.

Posteriormente, se habría establecido un convenio para continuar con los acuerdos en abril de este año, por un monto total de $191.122.433.

De acuerdo con BíoBío, al revisar los antecedentes de Urbanismo Social en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no aparece alguna ampliación de giro relacionada a tareas de diseño arquitectónico o ligadas a esta.

Se establece en el documento del SII que su giro está orientado a “consultoría de gestión” y “actividades de otras asociaciones”. Ambos giros son del año 2010.

El 5 de abril de 2021, un mes después del contrato con la Municipalidad de Santiago, pidieron ampliar su radio de acción tributaria a “actividades de asistencia social sin alojamiento”, donde nuevamente no aparece en el sistema tributario algún dato relacionado al convenio establecido este 2023.

