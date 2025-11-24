Museo Ralli Santiago celebra 33 años con un ciclo de actividades gratis

Durante esta semana, el Museo Ralli Santiago (Alonso de Sotomayor 4110, Vitacura) celebrará 33 años exhibiendo y difundiendo su colección latinoamericana en Chile con un ciclo de actividades gratuitas en la comuna de Vitacura. El programa doble incluye un homenaje a la destacada artista visual nacional Ida González y un concierto especial dedicado a conmemorar los 80 años del Premio Nobel de la poetisa chilena Gabriela Mistral.

El ciclo es organizado en colaboración con la Escuela Moderna de Música y Danza, la Corporación Cultural de Vitacura, la Extensión Cultural de la Universidad Finis Terrae y Galería NAC.

Homenaje a Ida González

La primera actividad abierta del aniversario será el martes 25 noviembre, a las 12:00 horas, con un reconocimiento a la extensa trayectoria artística de Ida González (Chile, 1934), pintora y grabadora fundamental en la escena nacional.

El homenaje se realizará en la Sala “¡Más Vivas que nunca!” del segundo piso, donde actualmente se exhibe su obra “Las Berenjenas” (2015). La actividad central será un conversatorio moderado por Nicole Andreu, directora de Galería NAC.

González, quien estudió en la Escuela de Bellas Artes y en el Taller 99, ha centrado su trabajo en el arte popular y los textiles chilenos. Fue profesora en la Escuela Experimental de Educación Artística y ha formado a varias generaciones de alumnos en su propio taller.

Concierto gratis por los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral

El segundo gran evento será el miércoles 26 de noviembre, a las 19:00 horas, con un concierto al aire libre que celebra el 80º aniversario del Premio Nobel de Gabriela Mistral.

Alumnos del Instituto Profesional de la Escuela Moderna de Música y Danza musicalizarán poemas de Mistral, presentando composiciones originales inspiradas en el trabajo de la poetisa nacional. Este proyecto interdisciplinario se presentará en una de las terrazas del Museo.

Este concierto es resultado de un trabajo colaborativo que subraya la importancia cultural de Mistral, contando con la participación de la Embajada del Reino de Marruecos en Chile.



Mayor información y detalles en Museoralli.cl y @museorallisantiago.