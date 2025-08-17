Nace la primera Bancada Transversal de Parlamentarias de Chile por Palestina

Bancada transversal de parlamentarias de Chile: “Unidas por la dignidad de Palestina”

En un hecho inédito, se constituyó en el Congreso Nacional la primera Bancada Transversal de Parlamentarias chilenas por Palestina. Presidida por las diputadas Claudia Mix (FA) y Carla Morales (RN), la instancia reúne a legisladoras de diversos sectores políticos, marcando un hito de unidad en la defensa de derechos humanos.

La bancada tiene como objetivo central denunciar y visibilizar de manera urgente las graves violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres, niños y niñas palestinas. Estas poblaciones son afectadas de manera desproporcionada por el conflicto, enfrentando realidades devastadoras.

Entre las vulneraciones específicas que la bancada busca poner en relieve se encuentran el desplazamiento forzado, la trágica pérdida de sus familias, la privación del acceso a servicios esenciales como educación y salud, y la imposibilidad de vivir una vida libre de violencia.

Finalmente, la Bancada Transversal de Parlamentarias por Palestina hace un llamado público a parlamentarias, dirigentas sociales y mujeres políticas de todo el espectro a sumarse activamente a esta iniciativa. Con este gesto, reafirman el principio fundamental de que la defensa irrestricta de la dignidad humana no conoce fronteras ni distingue colores políticos.

