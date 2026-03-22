Negacionista y promotora de violencia política: Cuestionan elección de Gloria Naveillán en Comisión de DDHH y Pueblos Originarios

Diputada que calificó a Camilo Catrillanca como “maldito delincuente” presidirá la Comisión de Derechos Humanos: Polémica instalación

La diputada Gloria Naveillán (PNL) fue elegida como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja. La representante del distrito 22 se impuso con 7 votos contra 3 a la legisladora del Partido Comunista, Lorena Pizarro, en una decisión que ha generado una oleada de críticas en el espectro político y social, dado el amplio prontuario de la parlamentaria en contra de las colectividades que precisamente deberá resguardar en su nuevo cargo.

Un historial de controversias que choca con el cargo

La trayectoria de Naveillán está salpicada de episodios de alta tensión y declaraciones que han sido repudiadas por organismos de derechos humanos. Su perfil público quedó marcado en 2018 tras el homicidio de Camilo Catrillanca, a quien en un audio de WhatsApp calificó como “maldito delincuente”, justificando la acción de Carabineros con una versión que la justicia descartó posteriormente.

A ello se suman acusaciones directas contra comuneros mapuche sin respaldo judicial y su convocatoria a civiles en 2020 para “enfrentar” manifestaciones en Municipalidad de Curacautín y otras comunas, acciones que evidencian una trayectoria incompatible con el cargo que ahora asume.

En mayo de 2019 acusó públicamente al comunero mapuche Adán Huentecol de participar en un ataque incendiario en Collipulli, sin embargo, la denuncia fue rechazada por el afectado, quien presentó una querella por injurias y calumnias, entre numerosos otros episodios.

Críticas y advertencias desde la sociedad civil

El nombramiento ha sido calificado como una afrenta directa por parte de líderes indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Danko Marimán, dirigente mapuche de Txawun de comunidades de Temuko y candidato al Consejo Indígena de Conadi, fue enfático al señalar los alcances de esta designación, afirmando textualmente: “La diputada #Naveillan participó de hechos de violencia política ocurridos en Curacautín en el año 2020, ahora fue elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la cámara baja a pesar de su vinculación con grupos violentos de extrema derecha como el #APRA”.

Marimán además advirtió que el primer anuncio de la legisladora es modificar la Ley Indígena 19.253, un intento que calificó como un “traje a la medida” de los intereses de la multigremial de la zona.

Mira las declaraciones de Danko Mariman en siguiente video:

Rechazo y señales de peligro

El diputado opositor Gustavo Gatica calificó la elección como una de las “señales provocadoras de un mundo que no tiene aprecio por los derechos humanos”.

En tanto, la Fundación Zamudio emitió una declaración dura contra la nueva presidenta, advirtiendo que sus posturas representan “un retroceso inaceptable” en el reconocimiento de las violaciones ocurridas en dictadura. La entidad enfatizó que es “más grave aún” que dichas afirmaciones provengan de una autoridad que debería resguardar la memoria y la dignidad de las víctimas.

Agrega: “Cuestionar la existencia de violencia sexual y tortura contra mujeres no solo desconoce testimonios y antecedentes documentados, sino que también instala una peligrosa duda sobre hechos que han sido ampliamente acreditados por informes oficiales y organismos internacionales”.

“Es poner a un pirómano a cargo de bomberos”

Fuera del Congreso, la percepción de la ciudadanía y los analistas políticos es de absoluta alarma. Comentaristas del ámbito legislativo han sintetizado el sentir general al señalar que situar a Gloria Naveillán al frente de una comisión tan sensible como la de Derechos Humanos es un contrasentido ético.

El símil que ha resonado con mayor fuerza en redes sociales y medios especializados es el de “poner a un pirómano a cargo de bomberos”, reflejando la preocupación por la orientación que tomarán las discusiones sobre memoria histórica y pueblos originarios en los próximos meses.

Mira las declaraciones en TURNO