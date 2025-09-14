“Negrito”, el perrito comunitario de Quilpué que fue asesinado por un funcionario PDI: Anuncian acciones legales contra el sujeto

Funcionario de la PDI asesina a perro comunitario «Negrito» en Quilpué y desata ola de repudio y querellas judiciales

Un brutal asesinato que conmociona a la comunidad de Quilpué

Un sujeto identificado como un funcionario de la PDI que estaba de franco asesinó a tiros a «Negrito», el perro comunitario que por años fue cuidado por el personal del Hospital de Quilpué.

Los hechos ocurrieron a eso de la medianoche del viernes en la calle Samuel Valencia, aledaña al centro asistencial, donde el individuo extrajo un arma de fuego y percutó un disparo en contra del animal, que falleció en el lugar.

Anuncian acciones legales

Frente al caso, la Delegación Presidencial de Marga Marga se pronunció indicando: “Queremos señalar con claridad que se trata de una investigación que se está haciendo a través del Ministerio Público a fin de esclarecer de manera objetiva cómo sucedieron los hechos”. En este sentido, añadieron que “como delegación presidencial de Marga Marga no avalamos ninguna circunstancia o situaciones de maltrato animal y confiamos en que la investigación permitirá determinar las responsabilidades que correspondan, siempre con apego a la ley”.

Diversas organizaciones animalistas denunciaron que ayer, a medianoche, un sujeto mató a un perro comunitario llamado "Negrito" en las inmediaciones del Hospital de Quilpué.



Las organizaciones señalaron que el hombre disparó al animal "por el simple echo de estar ladrando".



La diputada Carolina Marzán informó que ingresará una querella junto a los directivos del hospital, calificando los hechos como “escalofriantes y aberrantes; de una maldad sin límite, más aún si el principal acusado es un funcionario policial”.

En un video difundido en X declaró: “Es un hecho escalofriante, tremendamente doloroso, un perrito comunitario del Hospital de Quilpué brutalmente asesinado. (…) El hombre que lo mató merece las máximas sanciones frente a un ser indefenso”.

El brutal asesinato de "Negrito", un perrito comunitario que vivía en el Hospital de #Quilpúe , no puede quedar impune. Un hombre lo asesinó de un disparo en la cabeza con escalofriante maldad.

Gremios de salud y diputado Ibáñez presentan denuncia

El diputado Diego Ibáñez, junto a los gremios FENPRUSS, ASENF y FENATS del hospital, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Ibáñez señaló: “Negrito era parte de una comunidad que lo acogió y lo cuidó con cariño. Su asesinato nos indigna profundamente y nos duele a todas y todos. Este acto de crueldad no puede quedar impune”. La acción se basa en el relato de una testigo presencial a quien el atacante, con actitud agresiva, le ordenó retirarse y se identificó verbalmente como policía, destacado en Diario La Quinta.

Según la testigo, en el momento en que acariciaba a Negrito este salió a ladrar como lo hacía habitualmente, instante en el que recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte inmediata. Ella advirtió que también estuvo en riesgo, ya que el disparo ocurrió a escasos metros de distancia. Al respecto, Ibáñez recalcó: “El Ministerio Público y la propia PDI deben actuar con transparencia y rapidez para determinar responsabilidades. Si se confirma, estaríamos frente a un hecho de extrema gravedad”.

Eduardo Molina, presidente de FENPRUSS del Hospital de Quilpué, destacó a Diario La Quinta: “Negrito fue parte de la vida diaria de nuestro hospital. Su asesinato nos duele profundamente, pero también nos moviliza. (…) Exigimos justicia por la muerte de nuestro amigo y compañero perruno”. El oficio presentado solicita a la Fiscalía iniciar una investigación, a la PDI instruir un sumario administrativo y al Servicio de Salud entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

“Sólo el 1% de las denuncias por maltrato animal termina en condena”

La diputada Marzán agregó un dato crucial al debate: sólo el 1% de las denuncias por maltrato animal termina en condena, pese a más de 3.000 casos en el primer semestre de 2024. “Un maltratador animal no puede quedar impune. Tiene que recibir una sanción proporcional al daño que provoca”, afirmó, reiterando la urgencia de poner en tabla el proyecto de ley que crea un registro nacional de personas condenadas por este delito.

La Municipalidad de Quilpué también anunció que interpondrá “una querella criminal por el delito de Maltrato Animal en contra de quienes resulten responsables”.

Organizaciones y funcionarios del Hospital de Quilpué realizaron la noche de este sábado una velatón para pedir justicia por «Negrito».

