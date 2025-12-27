Nivel “Nacional Libertario” del diputado Cristián Labbé: “Que los zurdos me la mamen”

El diputado Cristián Labbé (PNL) causó polémica por lenguaje y presunta embriaguez en una transmisión navideña de YouTube, donde señaló, “Puta que es fácil ser feliz… y, ¿sabís qué?, que los zurdos me la mamen”, quien también comentó, “Al final del día, nací funao, voy a morir funao…”.

Dichos del “honorable” diputado “Nacional Libertario”, Cristián Labbé

En una transmisión del programa de YouTube La Cofradía, vinculado panelistas adherentes del Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado y exjefe de campaña de Johannes Kaiser, Cristián Labbé, lanzó una serie de declaraciones de alto contenido vulgar: “Puta que es fácil ser feliz… y, ¿sabís qué?, que los zurdos me la mamen”.

La intervención del diputado continuó en un tono desafiante. Labbé declaró: “Al final del día, nací funado, voy a morir funado…”. El hecho ocurrió durante una transmisión en vivo la noche del 24 de diciembre, con nueve personas presentes.

Piensa Prensa publicó: “El hijo de un torturador. Aquí el “honorable” diputado Cristian Labbé. «Que los zurdos me la Mamen», Cristián Labbé, Diputado del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser”,

La polémica se amplificó en redes sociales, donde la cuenta Bot Checker (@BotCheckerCL) señaló al parlamentario de “transmitir ebrio en nochebuena”, burlarse de la Navidad y realizar gestos y chistes obscenos. El perfil señaló en la plataforma X: “Si no fuera el hijo de un torturador ya estaría funado en todos los medios”, en referencia al pasado de su padre, Cristián Labbé Galilea, condenado por violaciones a los derechos humanos.

https://twitter.com/BotCheckerCL/status/2004587988421140907

El canal de YouTube ConfluenciaTV, que analizó el caso, calificó el episodio como un “escándalo” que evidencia “diputados del PNL ebrios en vivo” y un “silencio de la directiva” del partido, en particular haciendo referencia al excandidato presidencial, Johannes Kaiser. En la publicación, señalan: “Hoy te muestro el escándalo: diputados del PNL ebrios en vivo y el silencio de la directiva mientras el partido se quema frente a miles de chilenos. Analizo qué pasó, por qué es grave cuando se trata de autoridades de la República, y qué revela esto sobre la crisis interna de la derecha y la pérdida de estándares mínimos de decencia pública”.

