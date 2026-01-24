“No entiende nada lo que pasa en regiones”: GORE Araucanía por declaraciones de futuro ministro de Agricultura sobre modelo forestal

El Gobernador de la Región de la Araucanía, René Saffirio, destacó recientemente en una entrevista, el apoyo de brigadistas mexicanos en incendios forestales acotados de la zona. Cuestionó burocracia estatal y criticó al futuro ministro Campos por su visión con respecto al modelo de la industria forestal, advirtiendo su desconocimiento sobre las realidades regionales. Asimismo, sostiene que tras los incendios hay intereses económicos que anteponen la ganancia a la vida humana.

Autor: Seguel Alfredo
Gobernador Saffirio cuestiona visión forestal de futuro ministro Campos y advierte intereses tras incendios

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, evaluó la situación de los incendios forestales, indicando que los focos activos se mantienen «bastante acotados» en algunas comunas. Destacó el despliegue de recursos aéreos, terrestres y tecnológicos, junto con la llegada de 60 brigadistas especializados desde México, valorando su experiencia en el combate de las llamas.

En el marco de esta emergencia, Saffirio criticó duramente la burocracia estatal, recordando que un convenio del Gobierno Regional e INDAP para apoyar a familias afectadas por incendios en febrero de 2025 recién fue aprobado en octubre. «Esta burocracia aberrante genera descrédito del Estado», afirmó, conectando esta lentitud con la desconfianza ciudadana.

Este contexto agudiza su cuestionamiento a las declaraciones del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien propuso que Chile vuelva a ser una potencia forestal y agroindustrial. «Eso demuestra que el próximo ministro no entiende nada de lo que ocurre en las regiones donde ha proliferado esa industria», sostuvo Saffirio.

El entrevistado dejó claro sobre la competencia entre las industrias agrícola y forestal por el mismo territorio y recordó situaciones extremas vividas en la Región del Biobío, donde comunidades debieron ser evacuadas por mar debido a plantaciones sin planificación que llegaban a metros de las viviendas. “Las plantaciones no son bosques”, resaltó.

Finalmente, el gobernador planteó que detrás de los incendios no solo hay pirómanos, sino también intereses económicos. «Se generan situaciones extremas a costa de la vida de las personas, donde se antepone el interés económico, causando tragedias irreparables», concluyó.

Mira a continuación parte de la entrevista en T13, difundida por WinInforma.

