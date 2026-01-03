No solo petróleo, también gas natural, oro, hierro, coltán, cobre, níquel y titanio: Los intereses de Trump detrás del ataque a Venezuela

La ofensiva de EE.UU. sobre Venezuela: Petróleo, minerales, tierras raras y el control político

La crisis entre Estados Unidos y Venezuela ha entrado en una fase crítica tras un ataque militar que alcanzó Caracas, un hecho que Washington justifica con tres acusaciones centrales contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

La administración de Trump ha señalado una abierta campaña de propaganda indicando que el Gobierno de Niclás Maduro mantiene vínculos con organizaciones criminales y terroristas, actúa en “narcotráfico internacional” y carece de legitimidad política tras las elecciones de 2024. El propio presidente Donald Trump afirmó, que Maduro y su esposa, “serán llevados a Nueva York” para enfrentar cargos, luego del secuestro.

Frente a estas acusaciones, el Gobierno venezolano responde que el objetivo real de Washington es económico. En un comunicado oficial citado por el portal capitalista BAE Negocios, da cuenta que la agresión busca “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente su petróleo y sus minerales, y quebrar su independencia política”. Esta narrativa fue reforzada por Trump, quien declaró: “Nos quitaron nuestro petróleo y lo queremos de vuelta”, en referencia a las nacionalizaciones de la era Chávez.

Los intereses van más allá del crudo: minerales críticos y tierras raras

El medio BAE Negocios destaca que la premisa central es que el interés de Trump va más allá del petróleo.

Según su análisis, Estados Unidos también mira con atención la vasta riqueza mineral venezolana, que incluye oro, hierro, bauxita, coltán, cobre, níquel, titanio y, crucialmente, tierras raras. Estos últimos minerales, esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, armamento, chips y tecnologías renovables, son estratégicos en la disputa comercial global, un mercado dominado en un 70% por China. Venezuela se convierte así en un tablero clave en la competencia por insumos críticos.

Control petrolero y transición política

Trump ha dejado clara su intención de que Estados Unidos esté “muy involucrado” en el futuro de la industria petrolera venezolana, como reporta Público.es.

Afirmó que su país no permitirá que alguien retome “donde él [Maduro] lo dejó” y confirmó que “EE.UU. planea participar activamente en esta industria”, según agencias citadas en el tercer texto. Esta postura intervensionista se extiende al ámbito político, donde Trump afirmó que su administración está “influyendo en la selección de futuros líderes en Venezuela”.

Analistas coinciden, según BAE Negocios, en que el eje central del conflicto trasciende la retórica democrática y se centra en el control de recursos estratégicos.

Así, con Maduro secuestrado y Trump descartando cualquier negociación – “Maduro intentó negociar al final. Dije que no” –, el futuro de Venezuela se debate entre una intervención extranjera abierta y una crisis humanitaria y estructural de larga data, donde el petróleo y los minerales críticos pesan tanto.