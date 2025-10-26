Noboa y el monopolio brutal de la fuerza: El saldo de más de un mes de paro y resistencia indígena en Ecuador

Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, analizó el paro nacional contra Noboa y criticó el modelo económico de élites y FMI, la represión estatal y los conflictos por combustibles, extractivismo y bases extranjeras, afirmando que el movimiento indígena, pueblo de resistencia, no será derrotado.

Noboa y el monopolio brutal de la fuerza: El saldo de más de un mes de paro y resistencia indígena en Ecuador
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Leonidas Iza: «El movimiento indígena no será derrotado, somos pueblos de resistencia»

Leonidas Iza, reconocido líder indígena y ex presidente de la CONAIE, analizó en profundidad el reciente paro nacional de más de un mes contra el gobierno de Daniel Noboa durante su participación en el programa “Después de la Deriva” de Revuelto Radio. Desde Quito, el dirigente quechua caracterizó la situación actual como el resultado de un modelo económico impuesto por las élites y el FMI desde 2017, el cual se sostiene mediante un “monopolio brutal de la fuerza” por parte del Estado para reprimir la protesta social.

El centro del conflicto, según Iza, se encuentra en tres ejes críticos: el aumento en el precio de los combustibles, el avance de proyectos extractivistas y la instalación de bases militares norteamericanas en el país. Frente a este escenario, el líder indígena fue contundente al evaluar las perspectivas de solución, afirmando que no vislumbra una salida inmediata debido al cierre del diálogo por parte del gobierno. “El movimiento indígena no va a salir derrotado: no somos pueblos de carrera, somos pueblos de resistencia”, sentenció, dejando clara su postura de lucha permanente.

Revuelto Radio presenta esta entrevista esencial para comprender la compleja realidad sociopolítica de Ecuador desde la voz de uno de sus principales actores. Ver la entrevista completa a continuación.

Leonidas Iza: Más de un mes de paro, represión y resistencia en Ecuador

Relacionados

Seguel Alfredo

Ecuador: CONAIE cesa el Paro Nacional “para proteger la vida” y exige a Noboa desmilitarización y libertad a detenidos

Hace 3 días
Seguel Alfredo

Ecuador en paro: indígenas denuncian “brutal represión” y emplazan a Noboa a que “deje de obedecer al FMI y respete la vida”

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Paro indígena en Ecuador: CONAIE denuncia “política de guerra” y “estado de excepción” como respuesta de Noboa a demandas del pueblo

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Paro indefinido en Ecuador: Movimiento indígena exige derogar el alza del diésel y presenta 10 demandas

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

“Crimen de Estado” en Ecuador: Movimiento indígena responsabiliza a Noboa por la muerte de líder kichwa y denuncia censura

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Paro indígena en Ecuador cumple 25 días: 3 muertos, 15 desaparecidos y 282 heridos tras represión de Noboa

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Ecuador: CONAIE mantiene el paro indígena y exige libertad de detenidos y corredores humanitarios

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Caravana de Noboa apedreada en Ecuador: CONAIE habla de “provocación” oficial y no de atentado

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Campaña irrumpe contra ministro "etnocida" de Noboa: “Represión no es seguridad, es terrorismo de Estado”

Hace 6 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano