Noboa y el monopolio brutal de la fuerza: El saldo de más de un mes de paro y resistencia indígena en Ecuador

Leonidas Iza: «El movimiento indígena no será derrotado, somos pueblos de resistencia»

Leonidas Iza, reconocido líder indígena y ex presidente de la CONAIE, analizó en profundidad el reciente paro nacional de más de un mes contra el gobierno de Daniel Noboa durante su participación en el programa “Después de la Deriva” de Revuelto Radio. Desde Quito, el dirigente quechua caracterizó la situación actual como el resultado de un modelo económico impuesto por las élites y el FMI desde 2017, el cual se sostiene mediante un “monopolio brutal de la fuerza” por parte del Estado para reprimir la protesta social.

El centro del conflicto, según Iza, se encuentra en tres ejes críticos: el aumento en el precio de los combustibles, el avance de proyectos extractivistas y la instalación de bases militares norteamericanas en el país. Frente a este escenario, el líder indígena fue contundente al evaluar las perspectivas de solución, afirmando que no vislumbra una salida inmediata debido al cierre del diálogo por parte del gobierno. “El movimiento indígena no va a salir derrotado: no somos pueblos de carrera, somos pueblos de resistencia”, sentenció, dejando clara su postura de lucha permanente.

Revuelto Radio presenta esta entrevista esencial para comprender la compleja realidad sociopolítica de Ecuador desde la voz de uno de sus principales actores. Ver la entrevista completa a continuación.

Leonidas Iza: Más de un mes de paro, represión y resistencia en Ecuador