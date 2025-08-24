Nueva temporada de “fake news” de la derecha: Diario uruguayo desmintió portada sobre falso patrimonio de Jeannette Jara  

Desmontan nuevo fake news de cuentas ligadas a la derecha

Una supuesta portada del medio uruguayo El Observador, que aseguraba que la candidata presidencial oficialista chilena, Jeannette Jara, poseía una “fortuna de 4.000 millones de pesos” (4.120.000 dólares), fue compartida masivamente en redes sociales por cuentas ligadas a la derecha. Sin embargo, la Agencia AFP verificó que la imagen es falsa y el propio periódico confirmó que nunca publicó dicha información, en el contexto de las elecciones generales de Chile programadas para el 16 de noviembre de 2025.

La imagen falsa, que lleva el titular “ESCÁNDALO MILLONARIO: La fortuna de Janet Jara asciende a 4.000 millones” y una fecha “lunes 22 de abrú de 2024”, fue viralizada más de 7.100 veces en plataformas como Instagram, Facebook, Threads, X y TikTok. Una búsqueda en el archivo digital de El Observador y en su portal de suscripción no arrojó ninguna noticia sobre el patrimonio de Jara en 2024, siendo la última publicación sobre ella de abril de 2023.

Ignacio Chans, jefe de audiencias de El Observador, confirmó a AFP Factual la inexistencia de la portada: “Esa tapa nunca existió”. Además, el profesional detalló múltiples inconsistencias gráficas en la imagen manipulada, señalando que el logo no correspondía al del periódico en 2024, la ubicación de la fecha era incorrecta y el estilo del titular con un encabezado rojo y a cinco columnas no se usaba: “el título a cinco columnas y a tres líneas no se usaba nunca”.

Chans también aportó un argumento editorial concluyente para desmentir la fake news: “Nunca haríamos una tapa sobre un tema chileno con ese tamaño en definitiva, ni siquiera una elección presidencial porque no cubrimos Chile más que dentro de la información internacional”. La AFP accedió, a través de él, a la portada real en PDF de la edición del 22 de abril de 2024, corroborando que es completamente distinta a la viralizada y que incluso el nombre de la candidata está mal escrito (“Janet” en lugar de Jeannette).

Contrastando con la información falsa, los datos oficiales del patrimonio de la candidata son públicos. Una pesquisa en el sitio web de Info Probidad de Chile arrojó que sus declaraciones de intereses y patrimonio de 2024 y 2025 detallan un patrimonio total de aproximadamente 370 millones de pesos chilenos (381.107 dólares al 21 de agosto de 2025), compuesto principalmente por bienes inmuebles, un vehículo y ahorros.

Esta verificación de la Agencia AFP, que forma parte del proyecto colaborativo Comprueba.cl, coordinado por Mala Espina y AFP, expone una nueva operación de desinformación en el marco electoral chileno.

Las prácticas de desinformación, fake news, deepfake, son considerados un atentado a la democracia y en su mayoría, están ligados a sectores de derecha, como parte de prácticas de juego sucio.