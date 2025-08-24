Nueva temporada de “fake news” de la derecha: Diario uruguayo desmintió portada sobre falso patrimonio de Jeannette Jara  

La Agencia internacional AFP desmintió una portada falsa del diario uruguayo El Observador que atribuye una fortuna multimillonaria a la candidata presidencial chilena Jeannette Jara. La imagen, viralizada masivamente en redes sociales por cuantas trolls de derecha, presenta inconsistencias gráficas y fue negada categóricamente por el medio, que confirmó que dicha publicación "nunca existió".

Nueva temporada de “fake news” de la derecha: Diario uruguayo desmintió portada sobre falso patrimonio de Jeannette Jara  
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Desmontan nuevo fake news de cuentas ligadas a la derecha

Una supuesta portada del medio uruguayo El Observador, que aseguraba que la candidata presidencial oficialista chilena, Jeannette Jara, poseía una “fortuna de 4.000 millones de pesos” (4.120.000 dólares), fue compartida masivamente en redes sociales por cuentas ligadas a la derecha. Sin embargo, la Agencia AFP verificó que la imagen es falsa y el propio periódico confirmó que nunca publicó dicha información, en el contexto de las elecciones generales de Chile programadas para el 16 de noviembre de 2025.

La imagen falsa, que lleva el titular “ESCÁNDALO MILLONARIO: La fortuna de Janet Jara asciende a 4.000 millones” y una fecha “lunes 22 de abrú de 2024”, fue viralizada más de 7.100 veces en plataformas como Instagram, Facebook, Threads, X y TikTok. Una búsqueda en el archivo digital de El Observador y en su portal de suscripción no arrojó ninguna noticia sobre el patrimonio de Jara en 2024, siendo la última publicación sobre ella de abril de 2023.

Ignacio Chans, jefe de audiencias de El Observador, confirmó a AFP Factual la inexistencia de la portada: “Esa tapa nunca existió”. Además, el profesional detalló múltiples inconsistencias gráficas en la imagen manipulada, señalando que el logo no correspondía al del periódico en 2024, la ubicación de la fecha era incorrecta y el estilo del titular con un encabezado rojo y a cinco columnas no se usaba: “el título a cinco columnas y a tres líneas no se usaba nunca”.

Chans también aportó un argumento editorial concluyente para desmentir la fake news: “Nunca haríamos una tapa sobre un tema chileno con ese tamaño en definitiva, ni siquiera una elección presidencial porque no cubrimos Chile más que dentro de la información internacional”. La AFP accedió, a través de él, a la portada real en PDF de la edición del 22 de abril de 2024, corroborando que es completamente distinta a la viralizada y que incluso el nombre de la candidata está mal escrito (“Janet” en lugar de Jeannette).

Contrastando con la información falsa, los datos oficiales del patrimonio de la candidata son públicos. Una pesquisa en el sitio web de Info Probidad de Chile arrojó que sus declaraciones de intereses y patrimonio de 2024 y 2025 detallan un patrimonio total de aproximadamente 370 millones de pesos chilenos (381.107 dólares al 21 de agosto de 2025), compuesto principalmente por bienes inmuebles, un vehículo y ahorros.

Esta verificación de la Agencia AFP, que forma parte del proyecto colaborativo Comprueba.cl, coordinado por Mala Espina y AFP, expone una nueva operación de desinformación en el marco electoral chileno.

Las prácticas de desinformación, fake news, deepfake, son considerados un atentado a la democracia y en su mayoría, están ligados a sectores de derecha, como parte de prácticas de juego sucio.

Relacionados

Seguel Alfredo

DC uruguaya respalda apoyo a Jeannette Jara y deja en entredicho sanción de la ODCA

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Jeannette Jara: Dichos de Juan Sutil sobre la dictadura "demuestran falta de comprensión de lo que significa la democracia"

Hace 4 días
Seguel Alfredo

Jeannette Jara propone enfrentar la crisis migratoria y el crimen organizado con el levantamiento del secreto bancario

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Jeannette Jara responde a periodista que le preguntó por dichos de Jadue: "Soy candidata a la Presidencia, no comentarista de declaraciones"

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Sondeo de Descifra: La mayoría cree que militancia de Jeannette Jara no afecta su competitividad en las presidenciales

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jeannette Jara se reunió con Michelle Bachelet: ¿De qué conversaron?

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Partido Solidaridad para Chile declara su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

El Fenómeno Jara en redes sociales: ¿Memes y horóscopos a La Moneda?

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jeannette Jara emplaza a la ultraderecha por apoyo a Trump, "un Presidente que nos tiene ad portas de una guerra comercial"

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano