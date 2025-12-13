Nueva Zelanda enciende la chispa electoral de Chile: Comienza el balotaje presidencial 2025 con sufragio en el exterior

El voto en el extranjero para el balotaje chileno 2025 comenzó en Nueva Zelanda en consideración a la diferencia de 16 horas. La alta expectación sigue a los resultados de primera vuelta en este país, donde Jeannette Jara arrasó con más del 50% de los sufragios.

Imagen portada: Referencial, primera vuelta presidencial voto en el exterior.

A las 16:00 horas de ste sábado 13 de diciembre de Chile, correspondiente a las 08,00 horas en Auckland,  Nueva Zelanda del domingo 14 de diciembre,  se abrieron en este país de Oceanía las primeras mesas receptoras de sufragio del balotaje presidencial chileno de 2025, marcando el tradicional inicio anticipado del proceso en el extranjero debido a la diferencia horaria de 16 horas con Nueva Zelanda.

Cancillería publicó en sus redes sociales: «¡Comenzó el #VotoExterior! Ya se dio el inicio al sufragio en el extranjero con la apertura de las mesas en Wellington y Auckland, Nueva Zelandia. Más de 160 mil connacionales en el extranjero podrán ejercer su derecho a voto».

Este hito da el pistoletazo de salida a una jornada electoral que se extenderá por los cinco continentes antes de que Chile continental acuda a las urnas este domingo 14 de diciembre.

“Quisiéramos iniciar este proceso electoral agradeciendo la contribución, muy relevante, que hacen todos nuestros equipos a nivel consular en el exterior: tenemos más de 400 funcionarios desplegados precisamente para poder llevar adelante este proceso”, señaló la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien a las 16,00 horas de Chile, se contactó con las diplomáticas Mariana Koffmann, quien preside la Junta Electoral en Nueva Zelandia y se trasladó a Auckland para coordinar el proceso, y Constanza Gajardo desde Wellington.

“Tenemos todo preparado según lo dispuesto por el Servel. Ya hemos recibido a los primeros votantes y la dedicación de este equipo da cuenta del compromiso con la democracia chilena, y estamos muy contentos de ser nuevamente la avanzada del voto en el exterior”, comentó Gajardo.

Cabe destacar, que podrán ejercer este derecho las y los chilenos mayores de 18 años con domicilio electoral inscrito fuera del país, en un proceso presencial y voluntario válido solo para la elección presidencial. Para sufragar, los electores deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte. Las mesas en todos los consulados y embajadas habilitadas funcionarán en horario local, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

La expectación sobre el voto en Oceanía es particularmente alta tras los resultados de la primera vuelta. En Australia, la candidata Jeannette Jara obtuvo un contundente 49.2% de los votos, mientras que en Nueva Zelanda alcanzó el 55%. En contraste, el candidato derechista José Antonio Kast se ubicó en cuarta posición en Australia (13.45%) y tercera en Nueva Zelanda (10%), mostrando una tendencia distinta a la del electorado doméstico y convirtiendo a la región en un termómetro de gran interés analítico.

Con estos precedentes, la atención se centra en si las preferencias en la diáspora de Oceanía mantendrán su clara inclinación por Jeannette Jara o mostrarán un realineamiento en el decisivo balotaje. Los primeros cómputos desde esta región, que llegarán horas antes del inicio del balotaje en Chile, ofrecerán una pista inicial del clima político que enfrentan los candidatos en esta segunda y definitiva vuelta presidencial.

