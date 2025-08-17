Nuevo caso narco sacude a FF.AA.: Detienen a 3 militares en Aysén tras retiro de encomienda con 11 kilos de drogas

Ejército en la mira nuevamente: Tres militares detenidos con 11 kilos de droga en operativo antinarcóticos en Aysén

Tres cabos del Ejército, pertenecientes al Regimiento N°8 Chiloé, y un civil fueron detenidos este sábado en Puerto Aysén, tras retirar una encomienda con más de 11 kilos de sustancias ilícitas desde una sucursal de Chilexpress, informó La Tercera.

El operativo, coordinado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, culminó con los arrestos durante una entrega vigilada. Los militares se encontraban en servicio activo al momento de la intervención.

La investigación, iniciada en Santiago, requirió el desplazamiento de equipos especializados hasta la Región de Aysén para concretar las detenciones. Según la PDI, los implicados participaron directamente en la recepción del cargamento de droga, evidenciando una red de narcotráfico con ramificaciones institucionales. Los cuatro detenidos permanecen a la espera de su proceso judicial inmediato.

Los inculpados serán formalizados este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por el delito de tráfico de drogas. La Fiscalía regional asumirá el caso, destacando la colaboración interinstitucional que permitió desarticular esta operación ilícita. Las autoridades enfatizaron que los hechos comprometen la confianza pública en las Fuerzas Armadas.

Ministra Delpiano: “Situaciones como éstas no son tolerables”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, condenó los sucesos en redes sociales, calificándolos de «completamente inaceptables», agregando que “lo ocurrido en Puerto Aysén, donde la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a tres integrantes del Regimiento N8 Chiloé. El CJ del Ejercito de Chile, general Iturriaga, me entregó informe y la institución colaborará activamente con la justicia”.

Indicó asimismo: “Situaciones como éstas no son tolerables, por lo que estamos reforzando todas las medidas en las tres ramas de las FFAA y trabajando también en un aumento de las sanciones”.