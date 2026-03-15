Nuevo destape en Argentina: Revelan pacto de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei a $LIBRA

Un peritaje al celular de Mauricio Novelli halló un documento que prueba un pacto por US$5 millones para que Javier Milei promocione $LIBRA. El archivo, con fecha del 11 de febrero de 2025, detalla pagos escalonados vinculados al tuit presidencial y a la firma de un contrato con Hayden Davis en presencia de Karina Milei.

Nuevo destape en Argentina: Revelan pacto de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei a $LIBRA
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Escándalo criptoestafa: documento en el celular de Novelli prueba un pacto de US$5 millones de Hayden Davis a Milei por el apoyo a $LIBRA

    En una revelación que estremece los cimientos de la causa por la criptoestafa $LIBRA, el medio El Destape accedió a un documento clave recuperado del celular de Mauricio Novelli, el trader que ofició de nexo entre la Casa Rosada y los creadores de la memecoin. Se trata de un archivo de texto, con fecha de creación del 11 de febrero de 2025 —apenas tres días antes del fatídico tuit de Javier Milei—, que detalla un esquema de pagos por un total de 5 millones de dólares atados al respaldo presidencial .

    El documento, hallado por peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), está redactado en inglés y comienza con la frase: «Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H», en clara referencia a Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y creador del token . El texto, que obra en poder de la Justicia, desglosa un pacto que involucra directamente al Presidente y a su hermana, Karina Milei.

    El acuerdo, según publicación de El Destape, detalla tres pagos específicos. El primero establece «1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto». El segundo, otros *»1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis»*, es decir, el pago estaría directamente condicionado a la publicación del mensaje presidencial que desató la estafa . El último punto estipula *»2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revision con Javier y Karina»*, atando el desembolso final a un encuentro que ya había ocurrido el 30 de enero en la Casa Rosada .

    La existencia de este borrador coincide con una serie de comunicaciones frenéticas registradas en el mismo peritaje. Según consta en el informe de la DATIP, Milei y Novelli mantuvieron ocho llamadas el 14 de febrero, incluyendo contactos segundos antes y después de las 19:01, hora del posteo . La noche del desplome, el trader también se contactó con Santiago Caputo en múltiples ocasiones, en lo que la investigación señala como un intento de coordinar una «red de contención» . Paralelamente, se halló otro borrador redactado por Novelli el 16 de febrero con un discurso para Milei que comenzaba: «Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros» .

    La cifra de 5 millones de dólares ya había sido mencionada por el empresario Diógenes Casares días después del escándalo, quien afirmó haber recibido información sobre un soborno a un alto funcionario, aunque nunca fue citado a declarar . Mientras que el Presidente sostuvo en su momento que no tenía vinculación con el proyecto y que solo difundió un emprendimiento privado que encontró en internet , esta evidencia extraída del celular de Novelli —que incluye borradores de contratos y llamadas coordinadas— sugiere una planificación y un acuerdo económico que la Justicia federal ahora deberá determinar si constituye una prueba de coima o negociación incompatible.

    Para leer la nota completa con el acceso al documento original peritado y la transcripción íntegra de las comunicaciones, ingrese al siguiente enlace de El Destape:

    Exclusivo: un documento recuperado del celular de Novelli revela un pacto de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei a $LIBRA

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