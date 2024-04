Nuevo relato corrobora violación en manada del Caso Cobreloa: «Todos saben y sabemos que es verdad»

Tras el comunicado de Cobreloa, donde aseguran que "de los antecedentes recabados no fue posible acreditar en el asado en cuestión, se haya cometido el abuso o violación”, un excadete del club, quien estuvo presente aquella noche, aseguró totalmente lo contrario. Además, señaló que no ha podido dormir tranquilo, "es algo que me acecha casi todas las noches y quiero justicia".