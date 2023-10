Exclusivo: La poderosa red de protección tras la denuncia de violación en contra de jugadores de Cobreloa

Mañana del 17 de octubre y la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, recibía el testimonio de una denunciante de una violación al interior de la denominada “Casa Naranja”, del Fútbol Joven de Cobreloa -residencia de cadetes del equipo-, ocurrida durante la noche del 17 de septiembre de 2021. Incluso en el Congreso, la joven afirmó que existía una «protección otorgada a los involucrados», optando por no perseverar debido a que el equipo “tendría mejores abogados”.

Tras lo anterior, las y los parlamentarios aprobaron el envío de una serie de oficios de fiscalización, dirigidos a la ANFP, la PDI, el Ministerio Público y los Ministerios de la Mujer y de Justicia. Por otra parte, también se buscará obtener una respuesta de parte de la dirigencia de Cobreloa, puesto que, jugadores que en la actualidad están en el plantel profesional, estarían involucrados en la agresión sexual. Es más, según relato de fuentes cercanas al caso, y quienes solicitaron resguardar su identidad por temor a represalias, serían 10 los presuntos agresores, quienes estarían cuatro de ellos en calidad de imputados -actualmente-.

Pero, ¿cómo empieza este caso?

En primer lugar, según antecedentes a los que este medio tuvo acceso, tras la denuncia de la víctima ante la Fiscalía Local de Calama, Luis Fuentes, técnico de la categoría juvenil de Cobreloa, al conocer lo ocurrido habría solicitado al equipo no decir nada sobre el tema. Lo anterior, fue confirmado a través de una carta enviada al exvicepresidente del club Marcelo Pérez -del 9 de mayo de 2022-, en donde se relata que Fuentes reunió a los cadetes antes del entrenamiento, solicitando no volver a hablar del tema, ya que, «la denunciante era mayor de edad, y ella misma había realizado el retiro de la denuncia», por lo que especificó que el club no se haría responsable.

Respecto a esto, El Ciudadano contactó a Fernando Ramírez, expresidente de Cobreloa, quien afirmó que se enteró de la violación a un mes de su llegada a la presidencia del club (diciembre 2021), tras una reunión con apoderados de la categoría juvenil, cuyos hijos habían sido desechados por el técnico Luis Fuentes, sin previo aviso.

-Informé al directorio sobre la situación denunciada, acordando que el vicepresidente Marcelo Pérez realizaría la investigación correspondiente para recabar antecedentes, no entregando jamás un resultado de dicha investigación. Solo se limitó a decir que no había ninguna denuncia abierta sobre aquel caso. Por lo que, el directorio me exigió no seguir escarbando en esto. Luego y debido a la insistencia de apoderados, busqué asesoramiento externo en distintas entidades, tales como el Ministerio del Deporte donde hice junto a ellos y Óscar Wirth una autodenuncia, con la intención de conocer a cabalidad sobre el procedimiento a seguir en estos casos. Lo mismo hicimos en la ANFP, es por esto que nos enteramos de la existencia de un protocolo de abuso sexual y maltrato en el deporte-, dijo Ramírez.

El expresidente también explicó que intentó activar dicho protocolo, pero el directorio no se lo permitió, puesto que, uno de los pasos a seguir consistía en aislar a los involucrados, y «esto podía ser perjudicial para el club». Ante esta respuesta del directorio, Ramírez mostró su descontento y desacuerdo, enfrentando diversas discusiones internas durante el año 2022. Sin embargo, en enero del 2023, la exministra del Deporte Cecilia Pérez -y quien también se enteró del caso-, le aconsejó activar el protocolo de abuso sexual y maltrato en el deporte, ya que, estaban incumpliendo con la ley.

-Debo dejar en claro que nunca hubo ninguna sanción a los cadetes y a nadie. No encontré antecedentes de que la directiva que en ese entonces que era liderada por Luis Vera (septiembre de 2021), tomara medidas disciplinarias. Es más, hay jugadores que están con contrato profesional en el primer equipo-, aseveró Ramírez, confirmando que en el plantel titular de Cobreloa, estarían algunos de los agresores sexuales.

Incluso, el 18 de enero de 2023 la ANFP tomó conocimiento de la denuncia presentada por una de las apoderadas de Cobreloa, la que fue analizada según lo establecido por el Protocolo General para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional conforme a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 22 de 2020, del Ministerio del Deporte.

El Ciudadano consultó a la ANFP sobre esta denuncia de violación en contra de jugadores de Cobreloa, quienes confirmaron que la recepcionaron a través de una apoderada de los cadetes del club, por lo que, un día después -el 19 de enero de este año-, los antecedentes del caso fueron remitidos a Cobreloa instruyendo, conforme a la política institucional, dar cumplimiento al protocolo antes señalado.

«Según la información proporcionada por el club a la ANFP, y debido a que los hechos denunciados pudieron revestir carácter de delito, Cobreloa presentó una denuncia ante Ministerio Público el día 24 de enero de 2023, dando cumplimiento a los protocolos antes mencionados. Desde que se conocieron los hechos, la ANFP ha estado en permanente contacto con las autoridades de Cobreloa para dar total seguimiento al desarrollo de este caso, así como para velar por el total cumplimiento de los protocolos que dictan el modo de actuar ante este tipo de situaciones», informaron desde la Asociación.

Lo anterior, confirma que el Club de Deportes Cobreloa a pesar de conocer y recibir la denuncia en mayo de 2022, activaron el protocolo ocho meses después, debido a la instrucción dada por la ANFP, dejándose entrever una protección por parte del club hacia los involucrados. Además, Ramírez confirmó que ningún jugador ha sido sancionado.

A través de un comunicado oficial, Cobreloa aseguró que adoptaron el protocolo, y que hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud o práctica de diligencia en dependencias del club, o requeridas a algún integrante de la institución.

«(Cobreloa) se encuentra completamente disponible para colaborar ante cualquier requerimiento de la justicia, pero no es posible adoptar medidas de ningún tipo sin antecedentes concretos que permitan identificar para el éxito de la investigación, la posible participación de jugadores o exjugadores del fútbol joven y/o formativo del plantel», informaron desde el club.

Por su parte, el diputado Andrés Giordano e integrante de la Comisión de Deportes, comentó que la denunciante fue duramente cuestionada por distintas instituciones al momento de decidir denunciar, y por lo que solicitaron una serie de oficios a distintas instituciones, al Ministerio de Justicia, a la NFP, a la PDI, al Ministerio del Deporte, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

-Este no ha sido un hecho aislado, hemos tomado previamente conocimiento de múltiples formas de violencia de género en el deporte, casos gravísimos, y en este en particular, tanto el club como la ANFP debiesen responder. De hecho, una de las cuestiones que se nos dijo en Comisión es que tenían conocimiento y no actuaron, y es por eso que también solicitamos que se cite al señor Pablo Milad y a los directivos del Club a la Comisión para una sesión especial. Nos parece que en este tipo de situaciones se tiene que reforzar la idea, la necesidad de tomar en serio la formación de los cadetes y de contar con protocolos de género que sean adecuados-, dijo el parlamentario.

Además, según informaron fuentes cercanas a la ANFP, Cobreloa podría ser desafiliado producto de su negligencia en este caso.

Rodrigo Toledo, abogado de la denunciante, en conversación con El Ciudadano afirmó que en el caso no se activaron ni los protocolos ni el apoyo hacia la joven. Además, fue enfático en precisar que la causa sigue vigente, con peritajes de rigor psicológico, y con aún diligencias pendientes. Lo anterior, fue confirmado por la Fiscalía Regional de Antofagasta, quienes aseveraron que «profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, Uravit, de dicha Fiscalía están en contacto con la víctima».

Finalmente, y a pesar de que la causa judicial fue cerrada por el Ministerio Público el 12 de mayo de 2022, se reabrió el 14 de junio de este año debido a la existencia de nuevos antecedentes.

**En septiembre de 2021, el presidente de Cobreloa era Luis Vera, quien también habría tenido conocimiento de la violación ocurrida al interior de la «Casa Naranja». Este medio lo contactó para conocer su versión de los hechos, no obstante, hasta el cierre de esta investigación sigue sin emitir respuesta.

**Los nombres de la denunciante y de la apoderada que denunció este caso, fueron omitidos con el objetivo de resguardarlas.