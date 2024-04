Diputada Santibáñez acusó «intento fallido de blanqueamiento» a dirigentes de Cobreloa en denuncia de violación en la Casa Naranja

"Decir que esto no sucedió es tirar por el suelo todo lo que ha hecho no solo la Cámara de Diputados, sino que también apoderados y la misma víctima", manifestó la legisladora, que reaccionó a los resultados de la 'investigación interna' realizada por el club, en la que se concluyó que "no fue posible acreditar que en el asado en cuestión, se haya cometido el abuso o violación".