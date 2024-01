Confirmado: 3 de los 8 jugadores acusados de violación colectiva siguen en Cobreloa

Un reporte de Radio ADN reveló que tres de los ocho jugadores acusados de violar a una joven en la «Casa Naranja», mantienen contrato vigente con el club.

La nota agrega que el presidente de Cobreloa, Marcelo Pérez, dijo que el club «está a disposición de colaborar y entregar antecedentes al Ministerio Público. Cobreloa se sumará con una querella y no nos temblará la mano en tomar acciones contra las personas que resulten responsables».

La noticia fue comentada por la diputada Marisela Santibáñez (PC), integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, quien criticó a la dirigencia loína por tomar acción «después de dos años de silencio».

«Seguimos trabajando en la Comisión para que los responsables de la violación masiva en la Casa Naranja paguen por lo sucedido, a diferencia de la dirección de Cobreloa que recién después de dos años de silencio señalan que ‘no les temblará la mano’ en tomar acciones contra las personas que resulten responsables», manifestó la parlamentaria.

Desde la misma Comisión de Deportes, su presidenta, la diputada Érika Olivera, dijo a ADN Deportes que «no se trata de un hecho aislado en el deporte. Hemos recibido antecedes del caso y todo apunta a que Cobreloa no solo trato de esconder esta violación, sino que además instruyó a los cadetes a guardar silencio y no aplicó los protocolos y no prestó».

