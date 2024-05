«Suspensión deportiva inmediata»: ANFP arremete contra excadetes involucrados en Caso Cobreloa

Tras la detención de nueve excadetes de Cobreloa, la ANFP metió manos en el asunto y tomó serias medidas contra el club recientemente ascendido a primera división.

Recordemos un poco…

En octubre del año pasado, El Ciudadano realizó un reportaje donde hizo pública la denuncia contra una serie de jugadores de Cobreloa por violar a una joven al interior de la denominada “Casa Naranja”, perteneciente al Fútbol Joven de aquel equipo, la cual funciona como residencia de cadetes del club.

El caso escaló hasta el Congreso, donde se formó una Comisión Investigadora que recabó mayores antecedentes al respecto. Meses después, tras asesorarse legalmente, Cobreloa emitió un comunicado señalando que «de los antecedentes recabados no fue posible acreditar en el asado en cuestión, se haya cometido el abuso o violación”, pese al relato de la joven denunciante.

No obstante, el 21 de abril pasado, el programa deportivo Círculo Central de TV+, acuñó nuevos antecedentes a la investigación y logró que un excadete quien se encontraba presente aquella noche, señalara que todo lo descrito por la joven era verdad.

“Estoy aquí porque después de ver el comunicado que envió Cobreloa, todos dicen que hay que ponerse a disposición de la víctima, pero eso también implica decir la verdad. Cómo pueden decir que no ha pasado nada, todos saben y sabemos que es verdad”, expresó.

Además, añadió que “desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el día de hoy no he podido dormir tranquilo, y es algo que me acecha casi todas las noches y quiero justicia”, indicó el excadete.

Tras todo aquello, el día de hoy nueve excadetes de Cobreloa fueron detenidos por la denuncia de violación masiva perpetrada el 17 de septiembre de 2021.

Horas más tarde, la ANFP publicó un comunicado expresando su total repudio «ante los graves hechos investigados por la Fiscalía Regional de Antofagasta». Además, reiteraron «su total disposición a colaborar con la investigación en curso, a fin de que se esclarezcan los graves hechos denunciados y se aplique el máximo rigor de la ley en contra de quienes resulten responsables».

Respecto a las competencias que posee la asociación deportiva, se ordenó la suspensión inmediata de los jugadores involucrados, de los cuales al menos dos fueron titulares en algún momento.

Finalmente, advirtieron que de resultar condenados por la justicia, ejercerán «todas las acciones que correspondan para que se les apliquen las máximas sanciones deportivas que se encuentran comprendidas dentro de las normas que rigen la actividad del fútbol profesional».