“Nunca podemos perder de la memoria las injusticias judiciales”: Análisis a cobertura mediática Caso Julia Chuñil Catricura

Análisis crítico: Parcialidad y olvido en cobertura mediática Caso Julia Chuñil Catricura

En un relevante análisis publicado por CIPER Chile, la periodista y académica Natalia Figueroa Sepúlveda cuestiona severamente la cobertura que los medios tradicionales han dado al caso de la desaparición de la comunera mapuche Julia Chuñil Catricura. La autora sostiene que el tratamiento noticioso ha sido «como mínimo, cuestionable», al abundar «juicios asumiendo una verdad jurídica basada en la tesis de la Fiscalía» e imponer «narraciones cerradas que no dejan espacio a la duda» sobre hechos no probados. Figueroa enfatiza, citando a CIPER Chile, la ausencia de verbos condicionales y la presencia de «comentarios frívolos» que desvían a los profesionales de su deber informativo.

La crítica se centra en la dispar cobertura entre las acusaciones contra los familiares de Chuñil –amplificadas mediáticamente– y otros antecedentes clave que han recibido tratamiento marginal. Figueroa señala específicamente la denuncia por apremios ilegítimos contra la fiscal regional y un funcionario policial, presentada por la familia, la cual «ha recibido una cobertura marginal». Este enfoque, según el artículo de CIPER Chile, omite deliberadamente el contexto de conflictos territoriales y sospechas sobre un empresario del fundo aledaño, Juan Carlos Morstadt Anwandter, a quien Chuñil habría denunciado por amenazas.

Fundamental en su argumento, la periodista advierte sobre el peligro de un «periodismo sin memoria» frente a injusticias judiciales previas. Recuerda casos como «Huracán» y «Luchsinger-Mackay», donde mapuche estuvieron años presos para luego ser absueltos, evidenciando «errores judiciales» que debieran regir un «principio de cautela». La fuente, CIPER Chile, destaca que este olvido conlleva a narrativas que «desactivan lecturas políticas más profundas» y reducen el caso a una crónica policial, invisibilizando su complejidad y contexto político.

Como ejemplo concreto de este tratamiento cuestionable, la columnista de CIPER Chile detalla los cargos formulados por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra Canal 13 en diciembre de 2025. El organismo acusó al canal de «imputaciones infundadas, sesgos informativos y omisiones de contexto» en un reportaje sobre el caso. Figueroa cierra con una reflexión ética central: «nunca podemos perder de la memoria las injusticias judiciales que marcan el contexto de las coberturas periodísticas y el principio ético del oficio», un llamado a un periodismo responsable y contextualizado que evite construir verdades públicas prematuras.

Para acceder al artículo de opinión completo, publicado el 28.01.2026 por Natalia Figueroa Sepúlveda, visite CIPER Chile.