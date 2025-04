“Operación Huracán”: Abogado de víctimas, Rodrigo Román, denuncia intento de soborno para no comparecer en juicio

Nuevo escándalo en juicio “Operación Huracán”

Imágenes referenciales de Rodrigo Román

El abogado Rodrigo Román, representante de las víctimas en el juicio por la «Operación Huracán», denunció en audiencia un intento de soborno para evitar su presencia, según reciente publicación de Araucanía Diario.

Román, según el medio, declaró textualmente: «Me ofrecieron millones para que no estuviera» en las audiencias, asegurando que asistió «pro bono, porque me interesa que se sepa lo ocurrido con el montaje contra los comuneros mapuche».

Durante un intercambio con el abogado defensor Cristián Arias (representante del excarabinero Gonzalo Blu), Román afirmó: «No me querían aquí, pero seguiré, pese a que querían que no estuviera, sobornándome». Reiteró su compromiso con el caso, llegando desde las 9:00 horas, y acusó: «Se me ofrecieron millones para no asistir a estas audiencias», dirigiéndose a la magistrada.

Arias mostró molestia, señala Araucanía Diario, pero Román sostuvo su versión sin retractarse. La denuncia agrega gravedad al ya polémico caso por el supuesto montaje policial contra personas mapuche.