Organizaciones políticas y sociales condenan “agresión imperialista” de Trump en Venezuela

Acusan guerra colonial de EE.UU. en Venezuela

La Red En Defensa de la Humanidad (REDH) calificó la acción militar como un «crimen contra la paz» y una «violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas», señalando que constituye un «intento descarnado de imponer, mediante una guerra colonial, un cambio de gobierno». La REDH respaldó el decreto de Conmoción Exterior del presidente Nicolás Maduro e hizo un llamado urgente a una «solidaridad militante y efectiva» a nivel global.

🚨 Comunicado de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad (REDH) @HumanidadEnRed pic.twitter.com/xujiitvI6v — Alba-TCP | Cuba (@ALBATCP_Cuba) January 3, 2026

Desde Estados Unidos, la Answer Coalition denunció que la guerra tiene como objetivo «robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina», y convocó a una movilización masiva para rechazar «otra guerra interminable», financiada con los impuestos del pueblo estadounidense.

🚨EMERGENCY DAY OF ACTION: No war on Venezuela! Stop the bombings!



Early this morning, Caracas was bombed following weeks of threats from Trump that a land invasion of Venezuela would begin soon.



This could be the start of yet another war, based completely on lies. Over 70% of… pic.twitter.com/Axr3KNnnXZ — ANSWER Coalition (@answercoalition) January 3, 2026

Pronunciamientos de organizaciones políticas desde Chile

El Partido Solidaridad (PSOL) condenó enérgicamente el ataque militar perpetrado por el gobierno de Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela, ocurrido en la madrugada de este 3 de enero. “Este acto criminal y cobarde no es solo una agresión contra Venezuela, sino un ataque directo contra toda América Latina, su soberanía y su derecho a la autodeterminación”, señala el pronunciamiento.

Agrega: “La agresión imperialista, que ha provocado explosiones en zonas civiles y militares de Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, constituye una gravísima violación del Derecho Internacional. El secuestro por fuerzas estadounidenses del presidente Nicolás Maduro es calificado por el PSOL como un acto de terrorismo de Estado, mientras que los reportes de víctimas entre la población civil y militar representan una escalada inaceptable de la intervención estadounidense en el continente”.

También señala la colectividad: “El PSOL expresa su plena solidaridad con el pueblo venezolano y con el gobierno bolivariano, reconociendo su histórica defensa de la soberanía, la integración latinoamericana y la justicia social. Hacemos un llamado urgente a todos los movimientos sociales, partidos de izquierda y fuerzas democráticas de Chile y del mundo a movilizarse para denunciar esta agresión”

En la misma línea, el Partido Popular de Chile expresó su «rechazo categórico» a los ataques, que vulneran el derecho internacional y la soberanía. Hicieron un llamado explícito al Gobierno de Chile a condenar los hechos, reafirmar el principio de no intervención y promover una salida pacífica y multilateral.

También desde Chile, el Partido Comunista de Chile condenó enérgicamente la «criminal agresión» ordenada por Donald Trump, afirmando que «Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana». Exigieron al gobierno del Presidente Gabriel Boric pronunciarse con urgencia, convocar a la CELAC y demandaron a EE.UU. resguardar la vida del presidente Maduro y su esposa.

PC de Chile rechaza y condena criminal agresión de Estados Unidos contra Venezuela



El Partido Comunista de Chile rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno. pic.twitter.com/6ANxjKZQBZ — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) January 3, 2026

Partido Comunista de Venezuela

El PCV, colectividad que es oposición a Nicolás Maduro, condenó enérgicamente esta agresión imperialista, “que confirma la escalada belicista del gobierno estadounidense y su desprecio por el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos”.

Ante esta situación, hace un llamado al movimiento comunista y obrero internacional, así como a todas las fuerzas populares, democráticas y antiimperialistas del mundo, a movilizarse de manera inmediata en rechazo a esta ofensiva militar y a expresar su solidaridad activa con el pueblo venezolano.