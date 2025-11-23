¿Otra arista de la trama Bielorrusa?: Revelan documento sobre pago de $1,6 millones de Sergio Yáber al senador Matías Walker

Documento bancario del BCI expone millonaria transferencia de imputado Yáber a senador Walker según reportaje

Un documento del Banco BCI entregado a la fiscalía ha revelado una transferencia de $1.600.000 que el suspendido Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, realizó al senador Matías Walker el 28 de mayo de 2024. Según informa Reportea, la identificación del pago fue compleja, ya que la cartola bancaria original solo consignaba la glosa «traspaso fondos otro banco en línea», lo que obligó al Ministerio Público a solicitar al banco los detalles completos, los cuales fueron proporcionados en un archivo Excel el 6 de mayo pasado.

Frente a la consulta de Reportea, el senador Walker confirmó el pago y lo justificó como un apoyo personal para financiar una pasantía de su hijo en Canadá. «Soy amigo de Sergio Yáber y él me apoyó con parte de los gastos que tuve que financiar de una pasantía que se ganó mi hijo para un curso de verano de derecho en Canadá», declaró el parlamentario. No obstante, el monto transferido por Yáber superó el costo del pasaje aéreo del hijo de Walker, el cual, según el comprobante enviado por el senador, fue de $1.112.714 y fue adquirido dos días antes de la transferencia.

Al ser interrogado sobre la existencia de otros pagos, Walker fue enfático en deslindar cualquier apoyo de tipo electoral. Según Reportea, el legislador afirmó: «No recuerdo si hay otros traspasos en otro período. Si te puedo asegurar que no hubo ningún aporte de tipo electoral». Además, negó rotundamente que el pago tuviera relación con la causa de corrupción que investiga la fiscalía, destacando que, de hecho, votó a favor de la acusación contra los exministros Vivanco y Ulloa.

Esta transferencia conecta directamente a un parlamentario en ejercicio con Sergio Yáber, quien es una figura central en dos investigaciones fiscales: el pago de coimas a la exministra Ángela Vivanco y las gestiones para salvar de la destitución a su amigo, el exministro Antonio Ulloa. Reportea destaca que este caso cobra mayor relevancia al sumarse a la supuesta entrega de $1.700.000 que Yáber habría realizado al diputado Cristián Araya, revelada en una interceptación telefónica, lo que amplía la red de presuntos vínculos financieros del suspendido Conservador con el mundo político.