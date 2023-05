Otra del embajador de Israel en Chile: Acusó a Roger Waters de vestirse de nazi en un concierto, pero atuendo era parte del show «The Wall»

Una ola de críticas desató el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, al insinuar que Roger Waters habría hecho apología del nazismo por utilizar un uniforme de la SS durante un concierto, algo que el exPink Floyd ha realizado a lo largo de toda su carrera para criticar las ideologías fascistas y totalitarias.

A través de Twitter, el diplomático aseguró que el estándar moral de Roger Waters es «dudoso», ya que defiende la invasión rusa en Ucrania y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En la misma publicación, Artzyeli recordó que el músico tiene dos conciertos agendados en Chile, y etiquetó al Ministerio de las Culturas, al Ministerio de Educación e incluso al Museo de la Memoria.

«La última ‘gracia’ de Roger Waters: en su concierto de ayer en Berlín se vistió de nazi. Así es, se puso el uniforme de las SS. Su estándar moral es más que dudoso, pues apoya tmbn la invasión rusa a Ucrania y defiende la ‘democracia’ de Venezuela entre otras dictaduras. En noviembre hará dos conciertos en Chile, una excelente oportunidad para que antisemitas, neonazis, pro invasión de Ucrania, chavistas y totalitarios de todo tipo vayan a verlo y se sientan a gusto», escribió Artzyeli en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, usuarios de redes sociales le recordaron al embajador que las imágenes corresponden a una performance que Waters realiza desde las primeras presentaciones del álbum The Wall, las cuales se remontan a 1979. En dicho disco, el músico interpreta a un dictador fascista con el objetivo de criticar las ideologías totalirarias.

En el caso de las fotografías compartidas por el embajador, éstas corresponden a un concierto realizado por Waters en Berlín, Alemania, el pasado 17 y 18 de mayo.

Uno de los que se sumó a las críticas fue el diputado Gonzalo Winter, quien lo acusó de ser un «agitador» que no comprende a cabalidad su rol de diplomático: «Todo indica que no ha visto The Wall, pero sobre todo, da la impresión que no comprende el rol de un embajador. Mas allá de las posiciones que se puedan tener sobre lo que ocurre en medio oriente, es irrespetuoso con nuestro país enviar un embajador que asume el rol de agitador», escribió el parlamentario de Convergencia Social en su cuenta de Twitter.