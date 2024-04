«Pagarás muy caro»: Fiscalía lleva a juicio a sujeto que amenazó de muerte a ME-O y su familia

A partir del año 2000, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) comenzó a recibir mensajes con amenazas de muerte, que eran enviados desde diferentes números de teléfono. Los cuales según determinó el Ministerio Público, eran obra un mismo hombre, quien llegó suplantaba la identidad de otras personas para intimidar al exfundador del PRO y su familia.

“Pagarás muy caro”, era una de las frases recurrentes en los mensajes enviados por David Vega Sánchez, el sujeto identificado por Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien en enero del 2021 fue detenido y quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de amenazas y usurpación de identidad.

Ese mismo año, ME-O hizo públicas las amenazas, que venía recibiendo desde hace un tiempo.

“Decidí hacer la denuncia en Fiscalía cuando las amenazas subieron de tono. Lamentablemente, no puedo dar más detalles, porque la investigación está en curso y no podemos entorpecer el trabajo de Fiscalía”, señaló en aquel entonces a través de «X» (antiguo Twitter).

Según consignó La Tercera, se espera que el juicio oral en contra de Vega Sánchez inicie el próximo 30 de abril.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para el sujeto, tras atribuirle su participación en 10 hechos entre los años 2020 y 2021. Además, se le relaciona con amenazas en contra del exmilitante socialista de secuestrar a sus hijas y de suplantar la identidad de su esposa, la presentadora de televisión Karen Doggenweiler.

En el juicio oral, el Ministerio Público prevé presentar una serie de pruebas que demostrarían que además de las menazas en contra de ME-O y su familia, también habría intimidado a otras personalidades del mundo político y de la televisión, como es el caso de la abogada y conductora de televisión Carmen Gloria Arroyo, el periodista Ignacio Franzani; el exdiputado Marcelo Díaz, el exministro del Interior Andrés Chadwick y la esposa del entonces director de la PDI Héctor Espinoza, María Magdalena Neira, entre otros.

Modus operandi para amenazar a ME-O

Según el ente persecutor, el modus operandi del sujeto incluía llamar y enviar mensajes a sus víctimas, como el ex candidato presidencial, a quién lo amenazó con matarlo o dañar o secuestrar a sus hijas, por las que el político debió solicitar resguardo policial.

Según reveló La Tercera, Vega Sánchez se refería al fundador del PRO como “político mari…” y le lanzaba insultos y amenazas como: “pagarás muy caro por demandarme”; “por culpa de usted la PDI llegó a mi casa, ahora ya verás lo que pasará»; «te quitaré lo que más quieres en la vida, preocúpate; «prepárate hijo de pu… y que dios te cuida porque te vas a morir; «moy a vengar chuche… (…) ahora mataremos a todos tus familiares”, entre otras.

A través de otro número, el sujeto también le expresó: «Empieza a preocuparte porque mataré a tu familia, recuerda que no estoy solo».

Sobre el inicio del juicio, el fundador del PRO afirmó al medio citado que “las campañas de desprestigio de algunos fiscales en mi contra en otros casos judiciales han generado que se me amenace de manera grave, seria y verosímil»

«Es una de las tantas amenazas de muerte que he recibido, pero no me dejaré amedrentar. No me asustan», enfatizó.

Por su parte, los abogados de ME-O, Ciro Colombara y Aldo Díaz, señalaron que “más allá de que Marco sea una figura política y, por lo tanto, pública, no es aceptable que se le amenace a él y a su familia. Condenamos todo tipo de intolerancia y violencia venga de donde venga”. En esa línea, agregaron que “confiamos en el criterio de nuestros tribunales. Es evidente que esta persona debe ser condenada al máximo de las sanciones que nuestra legislación permita”.

