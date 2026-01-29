Tiltil: Contraloría detecta pagos con boletas adulteradas y deudas ocultas por años

Auditoría reveló que se falsificaron documentos y se escondieron sentencias judiciales que hoy comprometen el presupuesto municipal.

Tras una investigación de seis meses, la Contraloría General de la República detectó una red de irregularidades en la Municipalidad de Tiltil, la cual incluye la manipulación de facturas de ENEL DISTRIBUCIÓN y la omisión de deudas millonarias.

Los hechos, confirmados mediante el Informe Final N° 341/2024 emitido en agosto de 2024, exponen un esquema de desvío de fondos y falta de control que se habría mantenido bajo la gestión de diversos directores de planta durante el periodo del alcalde Luis Valenzuela Cruzat (RD).

Facturas maquilladas

Cuando la Contraloría General de la República analizó los pagos del alumbrado público, descubrió una situación inédita: se utilizaban documentos adulterados para justificar pagos municipales. Según el informe emitido, se encontraron al menos 76 decretos de pago donde los montos y las fechas de las boletas originales de ENEL no coincidían con las presentadas internamente en el municipio.

Esta maniobra permitía que, mientras en el papel todo parecía estar en orden, en la realidad la deuda con las empresas eléctricas seguía creciendo. La Contraloría detectó más de 40 documentos impagos con atrasos que superan los mil días, generando intereses que ahora deben ser costeados con recursos de toda la comunidad.

Remates bajo sospecha y desprotección

La crisis de probidad en Tiltil también salpica a procesos de remates de vehículos municipales y chatarra. Se investigan adjudicaciones que habrían beneficiado a autoridades locales, incluyendo maquinaria pesada y vehículos eléctricos que luego desaparecieron de la vista pública. Estos actos habrían sido coordinados por las mismas direcciones que omitieron las deudas judiciales.

Pese a que la Contraloría ordenó instruir sumarios y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, las acciones disciplinarias internas han avanzado con lentitud.

Ocultamientos a la luz

La crisis de transparencia en el municipio tiene un punto de quiebre documentado en diciembre de 2024, cuando el Concejo Municipal solicitó formalmente instruir un sumario administrativo contra el Director de Control, Hans Ortiz Soto. El funcionario habría tenido conocimiento de sentencias judiciales condenatorias y en estado de cobranza que nunca fueron informadas al concejo ni registradas en los presupuestos municipales desde el 2017. Esta omisión sistemática impidió que las autoridades locales conocieran la magnitud real del déficit financiero que arrastra la comuna.

Ante esta situación, la Contraloría General de la República (mediante el Folio E579168/2024), declaró admisible la denuncia y confirmó el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas. La gravedad del caso radica en que estas deudas no figuraban en los informes trimestrales entregados al concejo, lo que distorsionó la realidad contable de la municipalidad.

Las anomalías en pagos a ENEL DISTRIBUCIÓN no coincidían con los consumos reales, lo que fue clave para sustentar el Informe Final N° 341/2024, donde se instruye al municipio un proceso de regularización y reintegro de fondos. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de Tiltil expresó su rechazo al «ocultamiento de obligaciones laborales» que compromete la estabilidad de la institución.

Cabe destacar que El Ciudadano solicitó declaraciones a la administración del actual alcalde Cesar Mena Retamal (IND-REP), pero hasta la fecha no ha habido respuesta.