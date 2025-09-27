“Palos blancos” y sueldos millonarios en administración municipal RN de Punta Arenas: Reportaje revela “suplencias eternas”

“Suplencias eternas”: Reportaje de ITV Patagonia evidencia el uso de “palos blancos”

Un reportaje de investigación de ITV Patagonia ha generado un intenso debate público y político en la Región de Magallanes al exponer el uso sistemático de directores suplentes en la Municipalidad de Punta Arenas. La investigación «Hecha la ley, hecha la trampa», emitida en horario prime y liderada por la periodista Scarleth Cárdenas, detalla cómo esta práctica, aunque ajustada a la letra de la ley, contradice su espíritu al permitir que cargos de confianza se mantengan de manera indefinida, eludiendo los concursos públicos y la carrera funcionaria.

La revelación provocó reacciones inmediatas y divergentes al interior del Concejo Municipal. El concejal Dalivor Eterovic calificó la maniobra como un «resquicio legal» que utiliza «palos blancos» para extender suplencias más allá del plazo máximo de seis meses. En contraste, su colega Miguel Contreras relativizó la polémica, argumentando que la ley no limita el tiempo del titular y recordando pronunciamientos previos de la Contraloría, aunque admitió que «administrativamente se ve mal».

Desde la Asociación de Funcionarios Municipales (Astramupa), su presidente Jorge González se desmarcó de la denuncia, aclarando que esta fue impulsada por un exfuncionario y no representa una postura oficial de la organización. Mientras, el consejero regional y exalcalde Juan Morano expresó su preocupación, señalando la gravedad de un sistema «arbitrario» que frustra las expectativas de ascenso de los profesionales y cuestionando la labor fiscalizadora del Concejo.

El impacto del reportaje se sustenta en documentos oficiales y decretos municipales accesibles mediante Transparencia, que evidencian la renovación sucesiva de las suplencias. La periodista Scarleth Cárdenas destacó el carácter «indementible» de la información, fruto de una investigación de tres meses que fue puesta en conocimiento de la máxima autoridad comunal antes de su difusión. El contenido ha acumulado miles de visualizaciones en plataformas digitales, reflejando el alto interés ciudadano.

ITV Patagonia anunció que este reportaje es solo el primer capítulo de una serie de investigaciones sobre la gestión pública regional, prometiendo nuevas revelaciones. Quienes no hayan visto el informe pueden hacerlo en la retransmisión de este martes a las 22:15 horas o en las plataformas digitales del canal.

