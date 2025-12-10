Teresa Paneque responde a críticas: “La ciencia y la política siempre han ido de la mano”

La destacada astrónoma chilena y embajadora UNICEF, defendió a los científicos y su participación en el debate político.

Autor: Ivette Barrios
El pasado lunes 8 de diciembre, la investigadora de la Universidad de Michigan y doctora en astronomía, Teresa Paneque, se pronunció a través de sus redes sociales para justificar su interés en el futuro político del país, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y cuestionar la desconexión artificial entre la ciencia y las políticas públicas en un momento donde la desinformación representa una amenaza global.

En un extenso video, Paneque manifestó estar harta de los comentarios criticando su postura, enfatizando que «la ciencia y la política siempre han ido de la mano». Argumentó que la elección del futuro de Chile es crucial, sobre todo en este ámbito, ya que las decisiones del gobierno impactarán directamente en la forma en que el país aborda desafíos complejos.

La astrónoma apuntó a la «crisis de desinformación y desconfianza» que llevó a ciertas corrientes políticas a poner a los científicos como adversarios, y a la tendencia de tratar los consensos y datos científicos como ideologías si estos no se alinean con su visión política, siendo un problema a nivel mundial. Como ejemplo clave mencionó al cambio climático, un fenómeno que la ciencia ha demostrado ser producido por industrias contaminantes y la actividad humana, y afirmó que la negación de esta realidad está «empujando a los científicos hacia un activismo político muy fuerte», como forma de defensa ante la inacción.

Paneque también destacó que Chile es un país maravilloso para hacer ciencia debido a sus laboratorios naturales, como los cielos para la observación astronómica y su rica biodiversidad. Sin embargo, subrayó que para aprovechar este potencial, es esencial cuidar esos laboratorios naturales e impulsar políticas públicas que apuesten por la ciencia, la tecnología y el acceso a la educación.

Frente a la prioridad que se le da a temas como la seguridad y la migración, la investigadora argumentó que estas también son crisis que se benefician de la ciencia. Sostuvo que la migración es una crisis humana a escala global donde las ciencias sociales pueden ofrecer soluciones efectivas, y que la seguridad se resuelve con tecnología y precisión, no con métodos arcaicos como la fuerza bruta.

Concluyó su declaración haciendo un llamado a la reflexión, recordando que la ciencia avanza con trabajo en equipo, diversidad de opiniones y la disposición a admitir errores, valores que, a su juicio, también deberían ser los valores de la próxima presidenta de Chile. Finalizó convencida de que «para retroceder no estamos», e instó a los ciudadanos a ejercer un voto consciente, pensando en el futuro.

Video completo:

