Pastor evangélico fue condenado en Argentina a 15 años por 166 delitos sexuales, incluidas menores de edad

Pastor evangélico condenado a 15 años por 166 casos de abuso sexual: usó su fe como arma de sometimiento

La Justicia de Morón condenó al pastor Carlos Alberto Robledo a 15 años de prisión tras aceptar un juicio abreviado por ser autor de 166 casos de abuso sexual, según confirmó la sentencia del Tribunal Oral Criminal N° 3.

El líder del «Ministerio de la Salvación», con sede en Villa Tesei, fue hallado culpable de delitos que incluyen «abuso sexual simple reiterado en 25 hechos y abuso sexual con acceso carnal reiterado en 141 hechos», todos agravados por su condición de ministro religioso, tal como detalló Infobae al acceder a los documentos judiciales.

La investigación, iniciada en junio de 2024 con 13 denuncias, escaló hasta reunir los testimonios de 166 víctimas, incluyendo menores de edad, bajo la dirección de la fiscal Marisa Monti.

El expediente, que recopiló pruebas entre 2020 y 2024, reveló un sistemático entramado de manipulación donde Robledo utilizaba argumentos religiosos para someter a sus víctimas.

De acuerdo con Infobae, en uno de los casos, el pastor convenció a una mujer de que padecía una «maldición» que le impedía tener erecciones, forzándola a practicar sexo oral bajo «temor reverencial y fuerte dominio psicológico». Frente a las resistencias, las amenazas espirituales eran constantes: acusaba a las víctimas de estar «endemoniadas» y las advertía que, si se alejaban de la iglesia, «se apartarían completamente de Dios».

Los métodos de coerción incluían desde la administración de infusiones debilitantes hasta amenazas de encierro en hospitales psiquiátricos si revelaban los abusos. Infobae documentó el testimonio de una víctima de 13 años a quien Robledo intimidó tras su intento de defensa: «Nadie te va a creer porque estás endemoniada», le espetó, amenazándola de muerte. El juez Federico Topino consideró probados todos los hechos, que incluyeron también el delito de «corrupción de menores», en una sentencia que deja al descubierto los abusos en el corazón de una comunidad religiosa.