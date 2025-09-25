Pedropiedra presenta su último disco «Tótem» en Concepción

Un concierto de larga duración, cargado de emoción, que unirá el presente creativo del artista con su destacada trayectoria musical

El destacado músico nacional Pedropiedra anuncia la esperada presentación en vivo de «Tótem«, su sexto álbum de estudio, en el emblemático Teatro Biobío de Concepción. El concierto está programado para el sábado 11 de octubre de 2025, a las 19 horas, en la Ciudad Capital de la región.

Será una noche única, donde el público penquista tendrá la oportunidad de conectar de forma íntima con el artista. Acompañado de su banda – reconocidos músicos de la escena -, Pedropiedra recorrerá lo mejor de su discografía, además de dar vida a su más reciente trabajo discográfico. Este show marca la presentación oficial de «Tótem» en Concepción, y se suma a la gira nacional que el compositor ha realizado en los últimos meses.

Un encuentro con la versatilidad de la música chilena

El concierto en el Teatro Biobío es una invitación imperdible a disfrutar en directo de uno de los talentos más influyentes y versátiles de la música chilena actual. Pedropiedra celebra así su conexión con un público que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos, y que ha sido inspiración en distintos momentos de su nutrida trayectoria.

Coordenadas

Sábado 11 de octubre de 2025, 19 horas.
Teatro Biobío, Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez 477, Concepción.
Entradas disponibles en Ticketplus.cl.

