Pérdida global de polinizadores causa 500.000 muertes prematuras al año

La pérdida global de polinizadores ya está provocando unas 500.000 muertes prematuras al año al reducir el suministro de alimentos saludables, según ha estimado un estudio.

Las tres cuartas partes de los cultivos requieren polinización, pero las poblaciones de muchos insectos están en fuerte declive. La polinización inadecuada que resulta ha causado una pérdida del 3% al 5% en la producción de frutas, verduras y nueces, encontró la investigación. El menor consumo de estos alimentos significa que alrededor del 1% de todas las muertes ahora pueden atribuirse a la pérdida de polinizadores, dijeron los científicos.

Los investigadores consideraron las muertes por enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, todos los cuales pueden reducirse con dietas más saludables. El estudio es el primero en cuantificar el costo para la salud humana de polinizadores silvestres insuficientes.

El estudio se basó en datos de cientos de granjas en todo el mundo, información sobre rendimientos y riesgos para la salud relacionados con la dieta y un modelo informático que rastrea el comercio mundial de alimentos.

“Una pieza fundamental que falta en el debate sobre la biodiversidad ha sido la falta de vínculos directos con la salud humana”, dijo el Dr. Samuel Myers, de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard y autor principal del estudio. «Esta investigación establece que la pérdida de polinizadores ya está afectando la salud en una escala con otros factores de riesgo para la salud global, como el cáncer de próstata o los trastornos por uso de sustancias».

“Pero existe una solución en las prácticas amigables con los polinizadores”, dijo Myers. Estos incluyen aumentar la abundancia de flores en las granjas, reducir el uso de pesticidas, especialmente neonicotinoides, y preservar o restaurar los hábitats naturales cercanos. “Cuando se han estudiado, se amortizan económicamente a través del aumento de la producción”. No obstante, los investigadores dijeron que «permanecen enormes desafíos» en la restauración de las poblaciones de polinizadores a nivel mundial.

El estudio, publicado en la revista Environmental Health Perspectives , evaluó docenas de cultivos dependientes de polinizadores utilizando datos del estudio agrícola global . Encontró que la polinización insuficiente era responsable de aproximadamente una cuarta parte de la diferencia entre rendimientos altos y bajos.

Los datos de la granja se utilizaron para determinar la caída en el rendimiento debido a la escasez de polinizadores. “Estimamos que el mundo está perdiendo actualmente el 4,7 % de la producción total de frutas, el 3,2 % de las verduras y el 4,7 % de los frutos secos”, dijeron los investigadores.

Luego utilizaron un modelo económico para rastrear cómo estas pérdidas afectarían las dietas de las personas en todo el mundo. Finalmente, utilizaron datos bien conocidos sobre cómo las reducciones de frutas, verduras, legumbres y nueces afectan la salud para estimar el número de muertes prematuras.

Los investigadores encontraron que el mayor impacto se produjo en los países de ingresos medios, como China, India, Rusia e Indonesia, donde las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer ya eran frecuentes debido a las dietas deficientes, el tabaquismo y los bajos niveles de ejercicio. En las naciones ricas, más personas aún podrían darse el lujo de comer de manera saludable incluso si el precio de los alimentos subiera debido a la menor producción, aunque las personas más pobres de esos países aún sufrirían.

El trabajo anterior del equipo mostró que la mayoría de los efectos sobre la salud en un país se debían a la pérdida de polinizadores en ese país, en lugar de en otros países de los que se importaban alimentos. Las mayores caídas en el rendimiento causadas por polinizadores silvestres insuficientes se produjeron en países de bajos ingresos. La producción de alimentos allí se beneficiaría más de una mejor polinización silvestre, pero la salud de las personas sufrió menos debido a las menores tasas existentes de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

El número estimado de muertes es conservador, dijeron los científicos, ya que el estudio no incluyó el impacto de la reducción de micronutrientes como la vitamina A y el folato en las dietas, o el impacto en la salud de la pérdida de ingresos de los agricultores.

El profesor David Goulson, de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, que no formó parte del equipo de estudio, dijo: «A nivel mundial, consumimos demasiados cultivos polinizados por el viento (trigo, arroz, maíz, cebada) que son ricos en carbohidratos pero relativamente bajos en nutrientes, lo que lleva a una epidemia de obesidad y diabetes en todo el mundo. No comemos suficientes frutas y verduras, la mayoría de las cuales requieren insectos para la polinización: piense en manzanas, cerezas, fresas, calabazas, frijoles, tomates, etc.

Goulson dijo que la disminución de otros insectos, como los depredadores de plagas de cultivos, también reduciría los rendimientos. Además, la mala salud, la pérdida de trabajo y la discapacidad debido a dietas más pobres también tendrían grandes impactos en los servicios de salud y las economías, y agrega: “Es probable que los impactos generales de la disminución de la biodiversidad en la producción de cultivos sean mucho mayores que los medidos en este estudio.

«El aspecto más preocupante de este estudio es que, dado que las poblaciones de insectos continúan disminuyendo, la pérdida de rendimiento de los cultivos empeorará en el futuro, mientras que la población humana seguirá creciendo hasta alcanzar al menos 10 000 millones», dijo Goulson. . “Es probable que los problemas descritos aquí empeoren mucho a medida que avanza el siglo XXI”.

Myers dijo: “Estamos transformando cada uno de los sistemas naturales del planeta y seguimos experimentando estas sorpresas. Por ejemplo, nuestro trabajo anterior mostró cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono está haciendo que nuestros alimentos sean menos nutritivos . Por lo tanto, este estudio de polinizadores es importante, no solo por sí mismo, sino como una indicación de que existe un riesgo al transformar por completo nuestros sistemas naturales de soporte de la vida”.

