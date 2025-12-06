Perfil Mujeres X Matthei:  “Como mujeres independientes y que queremos lo mejor para Chile, no apoyamos a Kast”   

«Mujeres x Matthei» lanza un categórico «No a Kast», acusándolo de riesgo y falta de claridad

El perfil de Instagram «mujeresxmatthei», espacio dedicado a simpatizantes independientes de la excandidata presidencial Evelyn Matthei en primera vuelta, ha adoptado una postura pública de rechazo explícito al candidato José Antonio Kast, sin otorgar un apoyo directo a su contendora, Jeannette Jara.

La primera última publicación, acompañada de un video, critica la falta de claridad de Kast y su coalición respecto a la reforma de pensiones, señalando que sus parlamentarios buscan «retroceder» en esta materia transversal. Este posicionamiento se enmarca en una búsqueda de garantías para acuerdos de Estado fundamentales.

Ver video 1 «Mujeres x Matthei»

En una segunda declaración, más extensa y personal, el perfil explica la dificultad de decidir entre dos opciones que, a su juicio, no logran representar el legado de Matthei. No obstante, tras evaluar «los múltiples ataques» recibidos por su candidata y al considerar a Kast «un riesgo», el colectivo afirma que «lo más correcto es decir No a José Antonio Kast».

El mensaje, que también incluye un formato de video, se cierra con un enfático rechazo desde su identidad como «mujeres independientes» que buscan lo mejor para Chile: “Como mujeres independientes y que queremos lo mejor para Chile, no apoyamos a Kast”.

Ver video 2 «Mujeres x Matthei»

Una tercera intervención, más concisa y también con soporte audiovisual, reafirma la distancia ideológica y programática con Kast. Al afirmar que «Evelyn tiene las cosas más que claras.

El ciclo de publicaciones sigue con un tercer video: “La distancia siempre ha estado. Evelyn tiene las cosas más que claras”.

En un cuarto video, se comparte un amargo reproche, donde el grupo califica como «una traición» lo sucedido con Evelyn Matthei durante el proceso electoral.