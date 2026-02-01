Pesar por el fallecimiento de Francisco Arroyo Edén, Tesoro Humano Vivo del Pueblo kawésqar (Homenaje)

Despedida a Francisco Arroyo Edén, gran portador de la memoria kawésqar

Imagen portada: Documental Kawésqar de Productora Puerto (Ver al final)

Imagen de Francisco Arroyo Edén, publicada en Radio Magallanes.

La muerte del sabio y Tesoro Humano Vivo representa una pérdida invaluable para la cultura indígena del extremo sur, aunque su legado de lengua, relatos y artesanía perdura en el testimonio que generosamente compartió.

Este fin de semana, se informó del sensible fallecimiento de Francisco Arroyo Edén, reconocido como Tesoro Humano Vivo del Pueblo Kawésqar. El sabio ancestral, referente cultural de la aislada comunidad de Puerto Edén, en la Región de Magallanes, era considerado uno de los últimos grandes portadores del conocimiento tradicional de su pueblo, según destacó una publicación de Conadi, difundida por Radio Magallanes.

Arroyo Edén dedicó su vida a resguardar y transmitir una memoria histórica invaluable. Destacó como uno de los últimos hablantes fluidos de la lengua kawésqar, como narrador de relatos orales y como profundo conocedor de los canales occidentales que habitó y recorrió. «Su legado trasciende lo material y se mantiene vivo en el idioma, los relatos y las enseñanzas que compartió generosamente», señaló CONADI, recordando su infatigable rol como guardián de la cosmovisión de su pueblo para con investigadores y nuevas generaciones.

Hasta sus últimos días, don Francisco mantuvo viva la expresión artesanal de su cultura. Se dedicó a la elaboración de cestos y réplicas de canoas de corteza, oficios fundamentales para la vida nómade ancestral y reconocidos como expresión viva de la cultura kawésqar. Su trabajo no era solo artesanía, sino un acto de preservación y resistencia cultural desde uno de los territorios más australes del mundo.

Don Francisco Arroyo Edén en documental «Kawesqar» (2013),

Su voz y su memoria, sin embargo, permanecen accesibles. Como un sentido homenaje, la productora Puerto ha compartido nuevamente el documental «Kawesqar» (2013), de Productora Puerto, quien lo comparte en su homenaje, donde el propio don Francisco Arroyo Edén participa como protagonista. Este testimonio visual, disponible en el siguiente enlace, captura su sabiduría, su conexión con el territorio y su profundo deseo de que su cultura no se extinga, ofreciendo un portal perdurable a su legado. (40 palabras)

Ver documental (Vimeo) / Productora Puente