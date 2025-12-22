Pesar por  partida de Julio Zegers, destacado cantautor nacional y voz emblemática del Canto Nuevo

Fallece Julio Zegers, ícono del Canto Nuevo y doble ganador de Viña del Mar

La música chilena está de luto. Julio Zegers Landa, destacado cantautor, arquitecto y una de las figuras fundamentales del movimiento del Canto Nuevo, falleció este domingo a los 81 años. Su deceso fue confirmado inicialmente por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), según informó Diario UCHILE, medio que destacó su legado como compositor e intérprete y su autoría de “Los Pasajeros”, uno de sus temas más recordados.

La noticia fue también compartida por la Municipalidad de El Monte, comuna donde residía el artista, a través de sus redes sociales. En un comunicado citado por Radio Cooperativa, el municipio expresó su “profundo dolor” al despedir al “destacado músico montino”, recordando su multifacética trayectoria como arquitecto, publicista y voz esencial de la canción de autor en las décadas de 1960 y 1970, un movimiento que respondió a la represión cultural de la época.

Zegers dejó una huella imborrable en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, proclamándose ganador en dos ocasiones. Como recogen ambas fuentes periodísticas, su triunfo llegó con “Canción a Magdalena” en 1970 y, de manera consecutiva, con el celebrado himno “Los Pasajeros” en 1973. Este logro consagró su nombre en la historia del máximo certamen musical del país.

Su aporte a la cultura nacional fue reconocido formalmente en 2022, cuando la SCD lo distinguió como “Figura Fundamental de la Música Chilena”. Más allá de sus victorias en Viña, su carrera incluyó participaciones en el Festival de la OTI y la producción discográfica, con álbumes como “Que vivan los que regresan” (1985) y “Canciones de autor” (2006), que dan cuenta de una obra perdurable y comprometida.

Homenajes al cantautor

La partida de Julio Zegers ha generado una conmovedora ola de reacciones en el mundo cultural. Entre múltiples homenajes en las redes sociales, el cantautor contemporáneo Manuel García le dedicó una despedida poética, escribiendo en su cuenta de X (@manugarpez): «Quiero despedir a Julio Zegers con barquitos de papel navegando por los ríos de Chile… Quiero agradecerle con telepatía poética cada gesto, cada verso, cada silencio sabio». En su emotivo hilo, García describió el legado de Zegers como «lucecitas de amor quedaron encendidas para siempre» y afirmó, capturando el sentimiento de miles: «¡Y aún nos canta!».

La confirmación del fallecimiento y el reconocimiento a su trayectoria se replicó de inmediato en medios y cuentas especializadas. El portal Rockaxis (@rockaxisoficial) destacó que Zegers fue «una figura clave de la música nacional» y que «su obra dialogó siempre con lo popular, la naturaleza y el tiempo que le tocó vivir».

Este domingo se confirmó el fallecimiento de Julio Zegers, destacado cantautor chileno y figura clave de la música nacional, a los 81 años. La noticia fue informada por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).



Autor de canciones inolvidables como 'Los Pasajeros', Zegers… pic.twitter.com/NNjp44FRrz — Rockaxis (@rockaxisoficial) December 21, 2025

De forma paralela, la cuenta de cultura La Tele de Antes (@teledeantes) recordó el hecho que lo consagró ante el gran público: su doble victoria en el Festival de Viña del Mar con «Canción a Magdalena» (1970) y «Los Pasajeros» (1973), canciones que, como señalaron las publicaciones, se han convertido en parte indeleble del cancionero popular chileno.

