Pese a «causas abiertas» Daniela Peñaloza (UDI) ratifica que irá por reelección en Las Condes: «Hemos hecho una buena gestión»

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), ratificó que competirá por la reelección en los próximos comicios municipales previstos para el 27 de octubre, pese a que su administración ha sido muy cuestionada por los múltiples problemas en los que se ha visto envuelta.

En declaraciones a ADN Radio, indicó que “el proyecto de ir a la reelección, y estar apoyada por Chile Vamos, es porque hemos hecho una buena gestión municipal, y los vecinos lo ven así, lo avalan así y respaldan así”.

La edil fue consultada sobre las “causas abiertas” por las que la Fiscalía está investigando al municipio, entre las que figuran el caso del pago de horas extras por más de $8 mil millones.

Cabe recordar que un reportaje de Meganoticias, sacó a la luz que entre enero y noviembre de 2023, se registraron 833 mil 627 horas extras, desembolsándose un promedio mensual de 715 millones de pesos. Además de esto, se detectó que muchas de las horas extras pagadas, en realidad no se realizaron.

Al respecto, la edil señaló que “las causas abiertas son eso: investigaciones. Y yo soy la principal interesada en que estas investigaciones se resuelvan pronto, para darle la certeza a los vecinos de que la gestión se hace con cuidado y que los fondos municipales se ocupan de la forma correcta”.

Sobre la posible candidatura de Marcela Cubillos por la Alcaldía de Las Condes, quien confirmó que evalúa postularse de manera independiente, fuera del alero de Chile Vamos, Daniela Peñaloza afirmó que no le da miedo competir.

“Yo no le tengo miedo a competir, llegué a este cargo precisamente compitiendo, y compitiendo cuando nadie me conocía, siendo la alcaldesa de todo Chile Vamos. Y no solamente gané la elección, sino que la gané con una ventaja que es importante”, aseveró al medio citado.

Según la jefa comunal, “a los vecinos de Las Condes esta discusión poco les importa, lo que ellos quieren es un alcalde comprometido con la gestión municipal, estando en la calle y construyendo una mejor comuna. Y eso he hecho yo”.

“La preocupación principal de la UDI y de Chile Vamos es poder lograr la mayor unidad y mirar este proceso con esa unidad que requiere la centro-derecha, para poder maximizar los resultados municipales, ganar las parlamentarias y así también llegar en mejor pie a la presidencial”, enfatizó.

Quiebre entre la UDI y Cubillos

La decisión de la exconvencional y exministra de Educación y Medioambiente, durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, no cayó bien dentro del partido liderado por el senador Javier Macaya, debido al interés en que Peñaloza siga al mando de una de las comunas más cotizadas por la derecha. Este último dijo que la acción de la ex UDI dañaba la “unidad de propósito” de la que está en búsqueda Chile Vamos.

La respuesta de Marcela Cubillos no se hizo esperar. en principio afirmó: “Yo no quería meterme en la elección municipal”, y luego argumentó que lo hizo porque “la UDI decide mantener a la reelección a una candidata que tiene situaciones en su municipio», consignó Cooperativa.

Marcela Cubillos recuerda causas abiertas en Las Condes

Sobre la gestión de Peñaloza y su continuidad al mando de Las Condes, planteó que «cuando hay una municipalidad que tiene causas abiertas, que hay investigaciones pendientes, no me parece sano que los partidos se pongan de acuerdo y designen a eso un sucesor”.

“Creo que es importante para meter aire fresco también a las municipalidades que puedan surgir candidaturas de otras maneras y no a través de un dedazo de los partidos. Lo que verdaderamente puede dañar las perspectivas de la oposición de cara a una elección parlamentaria, municipal o presidencial es más bien eso», cerró Cubillos, quien hace diez años renunció a la UDI para apoyar la candidatura presidencial de su marido, Andrés Allamand (RN).

Sigue leyendo: