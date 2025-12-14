Piden dimisión del ultraderechista Víctor Orbán, referente de Kast en Hungría: 300 menores víctimas de abusos sexuales en hogares infantiles

Una protesta masiva en Budapest exige la dimisión de Orbán tras destaparse un escándalo sistémico de abusos a menores en instituciones estatales

Fotografía: Reuter

Según reportes de la Agencia EFE, decenas de miles de húngaros se congregaron este sábado en las calles de Budapest para exigir la renuncia del primer ministro Viktor Orbán, tras estallar un escándalo por presuntos abusos físicos y sexuales a menores en hogares infantiles y centros correccionales del país. La protesta, convocada bajo el lema «¡Basta ya! Manifestación en defensa de los menores» por el principal líder opositor, Péter Magyar, del partido Tisza, se dirigió hasta la sede de la oficina del primer ministro en el barrio del Castillo de Buda, según las estimaciones de participación del portal 444.hu citadas por EFE.

Ante la multitud, Péter Magyar lanzó duras acusaciones contra el gobierno, declarando textualmente, según la crónica de EFE: «El poder no es capaz de defender a los menores». El líder opositor se refirió a los impactantes videos que muestran agresiones físicas a menores en un centro correccional y a un informe sobre maltrato en hogares infantiles, argumentando que «En una democracia, después de casos como éstos, el primer ministro y también el presidente debe irse». Magyar, cuyo discurso fue recogido íntegramente por la agencia, llegó a augurar que el gobierno del Fidesz, en el poder desde 2010, «está por terminar», y planteó una pregunta crucial a las autoridades: «¿Cómo pueden permitir que en este país se golpee, se humille, se viole y se mate de hambre a los niños en lugares que deberían ser seguros para ellos? ¿Cómo pueden permitir esto?».

El escándalo se sustenta en datos concretos de un informe realizado en 2021 y publicado recientemente por Magyar, que, según la información de EFE, denuncia unos 3.300 presuntos casos de abuso de diferentes niveles contra menores de edad en hogares infantiles, una cifra que representa aproximadamente el 20 % de todos los menores albergados. El mismo medio detalla que, según este documento, más de 300 menores sufrieron abuso sexual en los hogares. Magyar ha calificado este informe como «secreto», acusando al gobierno de Orbán de haberlo ocultado, aunque la prensa independiente afirma que el estudio había sido publicado al menos parcialmente con anterioridad.

Frente a las acusaciones, la respuesta inicial del gobierno de Orbán, reportada por EFE, fue negar que se hubieran cometido delitos contra menores. Posteriormente, tras la difusión de los videos, el gobierno alegó que las víctimas eran jóvenes que habían cometido delitos y decretó la supervisión policial de los centros. No obstante, como apunta la agencia, varios especialistas recordaron que estos jóvenes son menores de edad con juicios en curso y gozan de presunción de inocencia. Por su parte, el Ministerio del Interior húngaro informó, , que en 2022 se distribuyó el citado informe, se elaboró un protocolo y se presentaron más de 3.400 denuncias por sospecha de maltrato.

Este escándalo político emerge en un contexto electoral crucial, ya que Hungría celebrará elecciones legislativas presumiblemente en abril del próximo año. Un sondeo reciente del Instituto Republikon, citado por EFE, otorga una intención de voto del 43% al partido Tisza de Magyar, frente a un 35% para el Fidesz de Orbán, lo que podría indicar un cambio significativo en el panorama político húngaro tras años de dominio de Orbán, quien, como se señala en información de abril de 2024, ha mantenido vínculos con figuras conservadoras internacionales como el expresidente chileno José Antonio Kast.