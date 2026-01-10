“Por la paz, la democracia y la soberanía de los Pueblos”: En Recoleta se realiza la tradicional Fiesta de los Abrazos

FIESTA DE LOS ABRAZOS 2026 COMIENZA EN RECOLETA CON FUERTE LLAMADO A LA PAZ Y LA UNIDAD

Con un llamado a construir un «Movimiento Nacional por la Paz» frente a la agresión imperialista, se inauguró esta mañana en el Estadio Popular «Leonel Sánchez» de Recoleta la tradicional Fiesta de los Abrazos (FDLA).

El evento, organizado por la Fundación Delia del Carril, y convocado por el Partido Comunista de Chile (PCCh) y extenderá sus actividades hasta este domingo 11 de enero, congregando arte, debate político, gastronomía y música popular.

Historia y origen: Un abrazo clandestino que se hizo masivo

La Fiesta de los Abrazos nació en la clandestinidad de la dictadura militar, en 1988, bajo el nombre «Fiesta del Arte, la Ciencia y la Cultura por la Democracia». Era un espacio de reencuentro y resistencia para perseguidos políticos y exiliados. En 1991 adoptó su nombre actual, inspirado en la necesidad de afecto y fuerza colectiva, y en la figura de la histórica dirigenta Gladys Marín.

Desde sus primeros años, donde las reuniones eran interrumpidas por la represión, evolucionó hasta convertirse en una masiva celebración anual en el Parque O’Higgins, simbolizando unidad, esperanza y la recuperación del espacio público.

Versión 2026 en Recoleta: Memoria y participación

Bajo el concepto “lucha por la paz y contra la agresión imperialista”, la edición 2026 se traslada al Estadio de Recoleta (Av. Recoleta 3005), con un valor de entrada de $8.000 por día. La programación incluye foros político-sociales, la tradicional “Carpa del Arte y las Letras”, muestra gastronómica, artesanía y un show artístico diario con escenario de alta tecnología.

Entre las intervenciones del acto inaugural, estuvo la del alcalde de Recoleta, Fares Jadue, también de la ex ministra y excandidata presidencial, Jeannette Jara y el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona.

Los números musicales destacan para este sábado a Carmen Prieto, Calle Mambo y la Sonora del Pueblo, y para el domingo a Santo Barrio, Camiseta 22 y Banda Conmoción

Discurso de Lautaro Carmona: Un llamado urgente a la paz y la unidad

En el acto inaugural, el presidente del PCCh, Lautaro Carmona, realizó un extenso y emotivo discurso. Conmemoró los orígenes clandestinos de la fiesta y rindió homenaje a ex dirigentes como Luis Corvalán y Gladys Marín. El eje central de su intervención fue una enérgica condena a la “agresión militar norteamericana” contra Venezuela, calificando el secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores como un acto que “ha puesto definitivamente en peligro la paz del mundo”. Llamó a formar un amplio movimiento por la paz, solidarizó con Cuba y alertó sobre las amenazas a la soberanía de los pueblos.

Respecto a la política nacional, Carmona señaló que, tras la derrota electoral presidencial, el PCCh será una “oposición crítica y constructiva” al próximo gobierno. Reafirmó el compromiso del partido con las demandas sociales como trabajo estable, vivienda digna y justicia, y convocó a la unidad social y política más amplia “sin excluir a nadie”, respetando la autonomía de los movimientos sociales. Finalizó honrando a los mártires de la lucha antifascista y llamando a defender la democracia, la justicia social y la soberanía.

Estimadas compañeras y estimados compañeros, amigas y amigos, invitados de honor que con su presencia realzan nuestra fiesta:

Reciba cada una y uno de ustedes un abrazo comprometido, con la decisión de seguir aportando a la lucha para conquistar días mejores.

Los mejores deseos en este 2026, desde esta fiesta de los abrazos que tiene una importante tradición, construida a través de casi cuatro decadas. Se ve lejos aquel enero del 87, cuando en la zona de la laguna del parque Ohiggins, se ubicaron simultaneamente distintas radio cassette, algunas amplificando con megafonos, y empieza a sonar la Internacional, el himno de los trabajadores del mundo y luego una grabación con el saludo del compañero Corvalan, que se encontraba clandestino en Chile.

Pero a los primeros gritos: ¡ Y QUE FUE Y QUE FUE. AQUÍ ESTAMOS OTRA VEZ! se deja caer un despliegue represivo que no tuvo consideraciones ni con adultos mayores, ni con los niños y niñas que organizados por los pioneros hacían un trencito.

Siguió el 88 en el estadio marianista de San Miguel, enero del 89 el estadio Santa Laura en que desde la clandestinidad aparece Gladys conquistando su legalidad de hecho. El 90 en el parque Forestal y el 91 en el Parque Ohiggins.

Aprovecho a recordar, a quienes en este tiempo histórico encabezaron nuestro Partido, me refiero al compañero Luis Corvalan, Volodia Teitelboim, a la compañera Gladys Marin y al compañero Guillermo Teillier. Todo nuestro reconocimiento, están presente en cada batalla que libra el Partido y la Jota.

Las y los comunistas nos reuníamos para celebrar el aniversario del Partido, cuando la referencia era el 2 de enero 1922, la fecha del cuarto congreso del POS que resuelve asumir el nombre de Partido Comunista de Chile. Por consiguiente juntabamos la celebración del nuevo año con el aniversario del 2 de enero para abrazarnos, para abrazar a nuestro pueblo. Para entregar nuestro mensaje de lucha, de esperanza, de solidaridad, de convicciones éticas profundas. La audacia de hacer la fiesta de los abrazos desafiando a la dictadura y su cruel e inhumana represión, tenía un sentido profundo:

Luchar por espacios públicos en donde el Partido Comunista, reivindicaba su nacimiento, su lucha para terminar con el fascismo, su identidad y su origen; y desafiaba la ilegalidad, la persecusión, el exilio, la tortura y la muerte.

Entonces, nos convocábamos en un espacio público, en un parque.

Las familias, las y los militantes, comenzaban a cantar, y se abrazaban.

Y resistíamos…. Es parte de la historia de esta fiesta de los abrazos.

Es necesario, para construir esperanza, siempre tener presente el pasado, esto no es pérdida de tiempo, por el contrario es construir futuro.

Compañeras y compañeros, amigas y amigos:

Hoy, como lo fue antes, expresamos, una principal preocupación, por lo que ocurre en el mundo, en nuestra Humanidad. Es un valor formado en el internacionalismo, propio de los comunistas.

En nuestro reciente pleno del Comité Central, antes de fin de año, cuando hicimos una primera evaluación política de las elecciones parlamentarias y presidenciales, dimos una opinión, y profundizamos nuestro análisis, respecto de lo que ocurre en el mundo, y la agresión militar norteamericana sobre Venezuela y toda nuestra región.

Ese mismo fin de semana, en medio de nuestro pleno, el Partido Comunista formuló una declaración pública de condena a la agresión y de solidaridad plena con Venezuela y su gobierno.

Dijimos en el décimo pleno “La actualidad y el futuro de nuestro país son inseparables del cuadro dinámico, tenso y profundamente contradictorio que atraviesa al mundo. El capitalismo neoliberal enfrenta hoy una crisis estructural que ya no logra administrar por los mecanismos tradicionales, recurriendo crecientemente al militarismo a la intervención abierta y a la imposición del pensamiento único para restaurar el conservadurismo, vulnerar el derecho internacional y aplicar sanciones y bloqueos unilaterales como forma de sortear sus propias debilidades”.

El primero de enero de este año, en nuestro tradicional Caldillo Nerudiano, seguimos alertando sobre esta situación, y dijimos que las agresión del imperio hacia Venezuela, no podía separarse del terrible genocidio en Gaza, que continúa; de las agresiones militares en contra de Irán; en contra de Cuba; México; Colombia; de Dinamarca; en fin.

Esta descarada, odiosa, y supremacista e inhumana agresión militar, HA PUESTO DEFINITIVAMENTE EN PELIGRO LA PAZ DEL MUNDO. EE.UU. con sus estrechos aliados de la OTAN y el gobierno de Israel, pretenden imponer una hegemonía planetaria basada en la fuerza; la violencia; el crimen; por sobre las Naciones Unidas; el derecho internacional; el diálogo; la soberanía e independencia de las naciones.

Y las cosas se han agudizado más en esa dirección.

El imperio ingresó a sangre y fuego en territorio y dependencias del Estado y gobierno de Venezuela para secuestrar a Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores luchadora histórica de ese país. Ahora en forma descarada dice que su tema no es el narcotráfico, no es el cartel de los Soles, reconocen que no existe, es un invento de guerra psicologica, nos recuerda el plan Zeta previo al golpe de estado en Chile, el tema es el petróleo y las riquezas naturales de nuestra hermana nación. Y sigue amenazando con nuevas acciones armadas. Cuestionamiento a la institucionalidad bolivariana, no se explica como sigue haciendo funcionar el país la misma conducción que ahora encabeza Delsi Rodriguez.

Así hoy es el petroleo venezolano, mañana puede ser el cobre y el litio de Chile y luego las riquezas de cada país. Vuelven a la imperial doctrina Monroe, América para los norte americanos. La dignidad de los pueblos exige profundizar y ampliar la unidad para hacer frente a este desafío criminal.

Han asesinados ya más de cien personas, y nadie se atreve a sostener lo que afirma el Presidente de los EE.UU., que las lanchas con las que se ensañaron, se trataría de personas vinculadas al narcotrafico.

han asesinado decenas de heroicos militares venezolanos, y combatientes cubanos, que pagaron con sus vidas el cumplimiento del deber.

Permitannos con la mayor solemnidad evocar el heroismo de los que perdieron sus vidas, entre los que se encontraban 32 cubanos que cayeron en un combate desigual. Honor y Gloria a cada uno de ellas y ellos.

Tambien han asesinado civiles, entre ellos una mujer de ochenta años, una anciana.

Si todo esto no nos conmueve, en verdad le estamos concediendo al imperio la legitimación de una estrategia de holocausto, llevada a todo el mundo.

Nosotros desde Chile, exigimos que regresen a Venezuela a Nicolas Maduro y Cilia flores.

Lucharemos por la justicia, por la paz, por el pleno respeto a la soberanía y la independencia nacional; por la integración y el fin de esta escalada criminal sobre los pueblos del mundo, sin excepción. y en esto incluimos al pueblo norteamericano, que también es victima de esta agresión planetaria.

En estas horas, el jefe de estado norteamericano sigue amenazando a México; Colombia; Nicaragua; Cuba. Y a todos los países y pueblos del mundo, que según su imperial y genocida visión del planeta, atentan en contra de los mezquinos intereses que él mismo define.

Compañeras y compañeros:

Queremos ser enfáticos. Estamos ante una nueva situacion mundial. esto no es alarmismo, es realidad. en la recien reunión del consejo de seguridad de la ONU, el delegado del imperio ha reiterado que van a seguir boicoteando a naciones unidas, el derecho internacional, la paz.

El mundo esta en peligro, y la declaracion de guerra proviene del gobierno de los estados unidos; de israel y de la OTAN.

Mueven sus fuerzas militares hacia la patagonia; hacia el atlático y el pacifico, hacia la antartida.

Desde este humilde pero digno espacio, convocamos a todas las personas; organizaciones; instituciones; partidos; religiones; a las y los trabajadores, artistas e intelectuales, hombres y mujeres, jóvenes y estudiantes a impulsar un Movimiento Nacional por la Paz, y por el termino de esta genocida escalada guerrerista.

Es la urgencia del momento, que debemos asumir a plenitud.

Hoy, en nuestra fiesta de los abrazos, están presentes importantes invitadas e invitados, representantes de fuerzas politicas y movimientos de países hermanos. A quienes les brindamos nuestro afecto sincero.

En estas horas difíciles, en donde se prueban las lealtades y las convicciones, queremos transmitir el mensaje de las y los comunistas chilenos al pueblo de Cuba:

Desde nuestra realidad, desde nuestro territorio, con humildad pero firme convicción, expresamos: Nuestra expresión más alta de solidaridad. Vamos a reivindicar la Revolución Cubana, en toda su autenticidad y raigambre en su pueblo. Levantamos nuestra exigencia de que termine el bloqueo criminal, el ensañamiento y los castigos al glorioso y sacrificado pueblo de Cuba.

Y este año, el próximo 13 de agosto, cuando se cumple el centenario del nacimiento de un gigante, de un revolucionario,de un humanista que jamás dejó de bregar por el futuro de la humanidad, que siempre puso al centro la plenitud del ser humano.

De un hermano de Chile, de Salvador Allende, del Partido Comunista. Vamos a trabajar con amplitud y sentido de trascendencia, para que el legado de Fidel siga abriendo caminos en Cuba, y en todo el mundo.

Amigas y amigos:

En estos días, como es ya algo habitual, se ha tratado de tergiversar nuestra posición.

Por eso, en el crítico contexto regional y mundial, reiteramos lo que ha señalado el Comité Central del Partido Comunista de Chile, y lo que he dicho en el reciente caldillo nerudiano y en algunos espacios mediáticos:

Nuestra procupación principal, lo central, son los grandes problemas y demandas de la ciudadanía. Mucho más allá de las opciones politicas , incluso electorales recientes. Al respecto haremos propuestas concretas.

Sobre la base del respeto irrestricto a su plena y total autonomía, no seremos indiferentes a lo que expresen los movimientos sociales y las diversas instancias y espacios sindicales y gremiales. Nuestra opinión no pretende suplantar el espacio de los movimientos sociales. Desde siempre hemos valorado la organización única y unitaria, eso requiere repeto total por su independencia.

Venimos de una derrota politico electoral. Hemos hecho una primera evaluación y acordamos llevar el debate al Partido para sacar todas las emnseñanzas que correspondan.

Dijimos que las causas son multifactoriales, por tanto simplificar es un error.

Hemos manifestado nuestro reconocimiento y valoración a la compañera Jeaqnnette Jara candidata presidencial de Unidad por Chile. Con ella y un gran trabajo del Partido y la Jota logramos un abrumador triunfo en la primaria del sector.

Luego ganamos la primera vuelta. Primera vez una candidata comunista representa una coalición tan amplia, desde la DC al PC. Estaremos atentos a una evaluación particularizada en cada colectivo partidario.

Tuvimos un buen resultado Parlamentario, aportando a la lista única, que lamentablemente no fue, llevamos solo 22 candidaturas y tuvimos un 50% de electividad. Saludamos a todas y todos quienes fueron candidatos y a los electos. Queríamos elegir a lo menos tres diputaciones más, veamos que lo impidió. Nueva Bancada senatorial, integra a KC primera mayoría nacional. Mantener la bancada de diputadas y diputados, logramos electividad, sobre todo distritos 5, 6, 7, 8 y 9. Quedó concentrada nuestra presencia en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Quedan dos meses para que termine nuestro gobierno, los comunistas nos disponemos a evaluar nuestro aporte como Partido, en el marco de la gestion integral del ejecutivo. Incluye la gestión de quienes ocuparon cargos de gobierno. Pero esa evaluación no es hoy.

Que duda cabe que frente al próximo gobierno seremos oposición. Será una oposición critica frente a las politicas que afecten los derechos conquistados y seremos oposición constructiva cuando se trate de politica que beneficien a las mayorías en especial a las y los trabajadores.

Si es necesario, haremos propuestas y estaremos en todos los espacios donde se debata y se dialogue sobre asuntos concretos sectoriales , nacionales e internacionales.

Nuestro partido ha luchado siempre, desde su origen, por la democracia y por el socialismo. Y eso no ha cambiado, por el contrario, se ha enriquecido.

Nuestra preocupación es el pueblo de Chile, es la gente que vive mal, y clama vivir mejor.

Apoyaremos todo lo que ayude a enfrentar los grandes problemas del país.

Estaremos muy atentos a defender y resguardar los intereses de Chile.

Nuestra historia de casi 114 años responde a través de hechos su compromiso con las luchas democraticas. Nuestro partido nunca ha promovido golpes de estado en contra de instituciones y gobiernos electos por la soberania ciudadana.

Por el contrario, nuestra historia nos avala, y si hemos incluso ofrendando nuestras vidas, para que en Chile se repusieran las elecciones a todo nivel. Somos parte de quienes lucharon para que hoy tengamos elecciones. No así quienes, en ese plebiscito, votaron por el SI, para que Pinochet se mantuviera en el poder dictatorial.

Luchamos de diferentes formas, cuando en Chile, Estados Unidos y sectores en nuestro país avalaron e impulsaron el golpe terrorista, que implicó miseria, hambruna de millones, exilio por persecucion politica, tortura, ejecuciones, desapariciones.

Para los que estas son cosas del pasado, les decimos que siguen desaparecidos.

Este año, se cumplen 50 años de la desaparición de dos direcciones clandestinas del PC, en mayo una encabezada por el compañero Victor Díaz y en diciembre encabezada por el compañero Fernando Ortiz y el descabezamiento de la dirección clandestina de la Jota entre los que se encontraba el entrañable Carlos Contreras Maluje.

Constituyen un grupo humano que por su compromiso en la lucha antifascista, se elevaron a la condición de heróes y heroínas del pueblo. Honor y Gloria. Seguimos su ejemplo, Hasta Vencer.

Hoy, convocamos a la unidad social y política más amplia, para seguir bregando por justicial, paz, igualdad.

Para que los flagelos que azotan al pueblo de Chile terminen: Luchar por trabajo estable y salarios justos; por vivienda digna; por fin al crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico; cuestiones por las que hemos luchado antes, y siempre, también será hacia el futuro.

Creemos firmemente que el pueblo, cualquiera sea su condición social, política, religiosa o valórica, tiene pleno derecho a movilizarse. La movilización social en nuestro país, es también corriente de opinión, ha sido un aporte a la democracia. Lo violento han sido los golpes de estado, o como ocurrió en muchos momentos de la historia de Chile,plagada de masacres, en el desierto, en el campo, en la ciudades, en las poblaciones, en las escuelas y en las universidades, en los territorios. Basta recordar la matanza de la escuela Santa Maria de Iquique antes del nacimiento de nuestro Partido.

Nuestro inmenso desafío, es que en Chile la democracia, la justicia social, la paz, la soberanía, el protagonismo popular, sigan avanzando. No se detengan.

Por eso proponemos la unidad social y política sin excluir a nadie.

Por eso creemos que esa unidad debe construirse desde la base; desde los territorios; desde todos los espacios.

Hoy más que nunca, debemos compartir; dialogar, con quienes no piensan como nosotros; con quienes, y con razón, viven mal, plagados de angustias y problemas de pervivencia. Hablamos de millones y millones de chilenas y chilenos.

Tenemos que reunir la mayor expresión de diversidad politíca, nadie necesita renunciar a su identidad, basta la voluntad de empujar un proceso que tenga un minimo común compartido.

Al fin la definición de las alianzas arranca de cual es la contradicción del periodo que debemos resolver en la perspectiva de profundización democratica .

Estimadas compañeras y compañeros:

Con el permiso de ustedes, permitanme que dirija una breves líneas a los militantes del Partido y de nuestras queridas Jota Jota. Dirigido al que recién se incorpora, hasta el que ha entregado la vida ente ra, que con honestidad y desprendimiento generoso, pone en el centro como ser mejores, para aportar mas a las luchas del pueblo.

Tenemos conciencia que nuestra fortaleza está en el debate fraternal, franco, honesto y respetuoso, es decir intenso intercambio de ideas , pero hecha la sintesis todos tenemos la humildad para implementar las politicas aprobadas colectivamente.

Debemos crecer cualitativa y cuantitativamente, por lo que convocamos a una campaña de crecimiento del número de adherentes y jornadas permanente de formación para el desdarrollo de los cuadros de todo nivel.

Nos estimula el legado que nos dejan cada una y uno de los que cayeron luchando y entregaron su vida por los nobles ideales del comunismo.

Hoy más que nunca, recogemos el legado de Recabarren, Teresa Flores, Gladys, Neruda, Gabriela, Violeta; de Víctor, de Ramona Parra; de Lautaro, Fresia, Caupolicán y Galvarino; de nuestros mártires anónimos en toda la historia del Partido, quienes nos legaron los proyectos emancipadores que se hacen con las masas, en sus realidades; en sus territorios; en sus intimos espacios de pervivencia.

Esta es la primera Fiesta de los Abrazos en que no tendremos la participación de Patricio Zuñiga Jorquera, nuestro amigo, el gran Tomy Rey. Siempre estará presente en cada celebración que convoquemos.

POR LA PAZ, LA AMISTAD Y LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS.

POR SOLUCIONES POLITICAS PARA RESOLVER DIFERENCIAS Y CONFLICTOS ENTRE PAISES.

POR LOS DERECHOS SOCIALES, JUSTOS Y URGENTES PARA NUESTRO PUEBLO.

CON TODO EL PESO DE LA HISTORIA.POR CHILE Y SU FUTURO.

¡MIL VECES VENCEREMOS!.