Preparan demanda contra empresa del senador Galilea (RN) por omitir informes que prohibían edificar en zona inundable

La constructora «Galilea» perteneciente al senador Rodrigo Galilea donde figura como socio, se encuentra profundamente cuestionada luego que el condominio Parque Zapallar de Curicó terminara completamente bajo el agua tras el temporal en agosto del 2023.

El fuerte temporal que afectó a la zona centro, provocó innumerables daños en la infraestructura pública y privada, dejando a su haber a miles de damnificados por las insospechadas inclemencias del clima.

Sin embargo, su paso por Curicó no sólo dejó a un condominio bajo el agua, sino que un problema en el que convergen malas decisiones empresariales, vulneración de permisos e impunidad.

Vecinos del Condominio Parque Zapallar quedaron totalmente bajo el agua luego que se desbordara el estero aledaño a la construcción. Marcelo Gallardo, presidente de la junta de vecinos, relata a Mega Investiga, que aquella noche del 21 de agosto se encontraba observando la crecida del agua y visualizó lo que se venía. Pese a dar aviso a las autoridades, no obtuvo respuesta.

El abogado Alberto Precht, prepara una demanda contra la inmobiliaria por omitir los informes de la época, los cuales indicaban que el lugar donde se querían emplazar las viviendas es una zona inundable, lo se traduciría como un engaño a los compradores.

«Hay permisos que no debieron haberse otorgado, también la constructora sabía que no debía y que no podía construir ahí», explicó a Mega el abogado.

«hay que entender que cuando las personas compran, compran el proyecto de su vida. En los folletos ofrecían una costanera maravillosa, una vida al borde de un caudal idílico y eso no era así», agregó.

Contraloría

Según un informe de la Contraloría General de la República, determina que el proyecto de la inmobiliaria Galilea fue levantado sin respetar varios aspectos del plan regulador de la comuna, ignorando así que se trataba de una zona inundable.

En el informe, el ente contralor asegura que se presentan irregularidades con las medidas de los antejardines, por ejemplo, los cuales debían ser de de 10 a 15 metros y no de 9m² como fueron construidos.

No obstante, lo más preocupante, es el uso del suelo que le dio la empresa del senador en colaboración con el Municipio.

Según detalla la investigación, tras consultar a la constructora, estos respondieron por escrito señalando que nunca supieron ni escucharon que este sector era inundable.

Desde la perspectiva de la Municipalidad, los dardos apuntan al exdirector de obras, Carlos Figueroa, quien ya tendría antecedentes respecto a este tipo de problemas. Sin ir más lejos, en 2017, entregó permisos para edificar en un terreno que estaba destinado a áreas verdes, sin embargo, ahí «creció» un edificio.

Bajo ese contexto, el senador en cuestión asegura que «la empresa tiene todos los permisos absolutamente en regla».

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, detalla que ya no tiene participación en la empresa de la cual fue ejecutivo hasta 2010, cuando asumió como Intendente de la Región del Maule, una vez que arribó al gobierno el expresidente Sebastián Piñera. Sin embargo, reconoce que al ser una empresa de carácter familiar, se mantiene como socio de esta.

Respecto a su ausencia en el sector una vez producidas las lluvia, Galilea expresa que «he estado en muchas zonas de la región, pero he sido cuidadoso. Es a la propia empresa que dirigen mis hermanos a quienes les corresponde acercarse y buscar toda la colaboración posible para que esta situación sea remediada lo antes posible».

La demanda que prepara el abogado Precht, es hasta ahora la única luz de esperanza que tienen los habitantes del condominio, previo al inicio de las lluvias.

El Ministerio de Obras Públicas realizó arreglos temporales en el sector para evitar que ante una eventual crecida del estero, llegue hasta las casas, sin embargo, vecinos del sector reconocen que no es suficiente.

Además, existen reclamos contra la Municipalidad por la suciedad presente en el estero, donde es posible observar árboles caídos y basura. Pese a la responsabilidad que les compete, según informó la Contraloría, no se han hecho trabajos de limpieza.